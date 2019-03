Milan-Inter in tv, derby 2019: orario, programma, data e streaming

I rossoneri sono in forma smagliante e sono terzi in classifica a quota 51, avendo superato i cugini nerazzurri, fermi a 50: si presenta così il derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio, che nella prossima tornata metterà in palio il terzo posto nella sfida tra Milan ed Inter.

La sfida, che si giocherà domenica 17 marzo alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della gara.

Serie A – 28ma giornata

Domenica 17 marzo ore 20.30

Milan-Inter

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

Diretta streaming su SkyGo

Diretta live testuale su OA Sport

