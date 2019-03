Maverick Vinales MotoGP GP Qatar 2019: “Oggi è stata durissima, dobbiamo crescere tanto a livello di grip”

Se dovessimo cercare il pilota con il morale più sotto i tacchi di tutto il gruppo della MotoGP, non dovremmo sforzarci nella ricerca e puntare la nostra attenzione immediatamente su Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha esce veramente con le ossa rotte (fortunatamente non nel vero senso della parola) dal fine settimana di Losail. Il Gran Premio del Qatar 2019 (clicca qui per la cronaca) era partito nel migliore dei modi per il catalano ma, dopo la pole position di ieri, è letteralmente sparito nella giornata odierna. Dopo un avvio da incubo, da primo a sesto in pochi metri, per scivolare fino all’ottavo posto dopo pochi chilometri, l’attesa rimonta non si è mai realizzata e la sua gara si è conclusa nel peggiore dei modi, addirittura settimo e due posizioni alle spalle di Valentino Rossi, che partiva 14esimo. “Che la giornata fosse complicata l’avevo capito sin dalla partenza – ammette ai microfoni di Sky Sport – Non sono scattato benissimo, per cui ho provato a staccare lungo. Ho sbagliato la frenata e ho perso subito diverse posizioni. Ma, sinceramente, i problemi sono ben altri…”.

Il dispiacere di Maverick Vinales si acuisce soprattutto perchè in cuor suo sperava di essersi messo alle spalle gli ultimi mesi negativi. I test pre-stagionali, e le due prime giornate di Losail, lo avevano riportato nelle posizioni che contano. Il pessimo andamento di oggi, invece, lo ha riportato violentemente sulla terra, ripresentandogli i fantasmi del passato recente. “Oggi è stata una gara veramente difficile. Dobbiamo migliorare tantissimo a livello di grip, perchè al posteriore non riesco a guidare come vorrei. Nel giro secco, spesso, riesco a trovare una buona percorrenza, ma in occasioni simili la M1 fa fatica. Nel GP odierno, poi, è stato complicato, mai vissuta una situazione simile. Le cose inoltre peggiorano quando siamo in gruppo e non si riesce proprio ad andare avanti. Dobbiamo crescere tantissimo. Capire cosa non va e risolvere i problemi”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maverick Vinales Hafiz Johari / Shutterstock.com