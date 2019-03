Maverick Vinales MotoGP GP Qatar 2019: “La M1 va bene in curva, ma in velocità perdiamo tanto rispetto ai rivali”

Maverick Vinales (Yamaha) ha chiuso il suo venerdì del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP con il secondo tempo assoluto, a poco meno di mezzo secondo da uno scatenato Marc Marquez. Per lo spagnolo il bicchiere è mezzo pieno, ma il lavoro deve essere ancora lungo per portare la M1 nelle migliori condizioni in vista della gara e del prosieguo della stagione. “Era davvero importante essere tra i primi 10 oggi – spiega al profilo Twitter ufficiale del team Yamaha Movistar – perché i tempi sul giro erano molto veloci. Nelle mie intenzioni volevo mettere in scena due time attacks, ma per questioni di tempi ne ho potuto effettuare solamente uno”.

La moto, comunque, qualche segnale incoraggiante continua a darlo. “La M1 è nata bene, ma dobbiamo ancora crescere in maniera notevole. Per esempio perdiamo molto a livello di velocità massima rispetto agli avversari, ma devo dire che la moto è eccellente in curva. Per questo motivo sono molto contento e domani dovremo lavorare in maniera intensa. Devo migliorare la percorrenza dell’ultima curva, soprattutto in termini di accelerazione. Dobbiamo crescere in quell’area, ora conosciamo il potenziale della nostra moto e dobbiamo continuare a lavorare sodo “.

Foto: Valerio Origo