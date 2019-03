Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: Enrica Rinaldi sconfitta nella finale per il bronzo nei -76 kg da Nelthorpe

La quarta giornata di gare degli Europei Under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli continentali nella lotta libera femminile. Per l’Italia è arrivata una grande delusione nella categoria -76 kg, con Enrica Rinaldi che era impegnata nella finale per il bronzo contro la britannica Georgina Olwen Nelthorpe per provare a bissare la medaglia conquistata nella stessa rassegna della passata stagione. Nella giornata di ieri la nostra portacolori si era guadagnata un posto nella sfida per il bronzo dopo aver sconfitto la bielorussa Kseniya Szibuk (4-4 con priorità grazie all’ultimo punto messo a segno) e aver avuto la peggio in semifinale con la turca Aysegul Ozbege per 9-0.

L’azzurrina è partita con il piglio giusto nello spareggio per il bronzo, mettendo sotto pressione l’avversaria e costringendola ad un punto di penalità per passività nella prima metà di gara. Nella ripresa è arrivata la reazione della britannica Nelthorpe, capace prima di riportarsi in parità (passività di Rinaldi) per poi fare la differenza con un atterramento da due punti a 50″ dalla fine. Rinaldi ha tentato il tutto per tutto negli ultimi secondi per ribaltare l’esito dell’incontro, ma non è stata in grado di mettere realmente alle corde una tenace Nelthorpe, vincitrice del combattimento con lo score di 3-1.

La medaglia d’oro nei -76 kg è andata alla russa Daria Shisterova dopo aver battuto per 4-0 la turca Aysegul Ozbege, mentre nella categoria -68 kg ha trionfato la polacca Natalia Strzalka sulla russa Khanum Velieva. Nei -59 kg si è imposta la moldava Anastasia Nichita davanti all’ucraina Anhelina Lysak, nei -55 kg il successo è andato alla russa Viktoriia Vaulina sulla turca Eda Tekin, mentre nei -50 kg l’ucraina Oksana Livach si è portata a casa la medaglia d’oro dopo una sfida tiratissima contro la russa Nadezhda Sokolova.

Foto Claudio Bosco Live Photo Sport