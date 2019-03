Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: assegnati gli ultimi titoli della rassegna. Gabriele Doro fuori ai ripescaggi

Ultima giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli della rassegna. Oggi in gara per l’Italia Gabriele Doro nei ripescaggi della categoria -86 kg della lotta libera: l’azzurrino è stato battuto dall’azero Gadzhimurad Magomedsaidov, che poi ha conquistato il bronzo.

Nella categoria -61 kg successo del russo Abasgadzhi Magomedov che in finale batte l’ellenico Georgios Pilidis, mentre le medaglie di bronzo vanno al turco Selehattin Sert ed all’azero Asgar Mammadaliyev. Nei -74 kg oro per il russo Nikita Suchkov, che supera llo slovacco Akhsarbek Gulaev, infine salgono sul gradino più basso del podio il georgiano Giorgi Sulava e l’armeno Khachatur Papikyan.

Nei -86 kg affermazione del russo Arsen-Ali Musalaliev sul turco Arif Ozen, mentre i bronzi finiscono al collo del georgiano Zaur Beradze e, come detto, dell’azero Gadzhimurad Magomedsaidov. Nella categoria -92 kg oro al russo Batyrbek Tcakulov, che supera l’ucraino Vasyl Sova. Terzo posto per l’azero Shamil Zubairov e per il turco Erhan Yaylaci. Nei -125 kg successo del bielorusso Vitali Piasniak davanti all’ucraino Yurii Idzinskyi, all’argento, ed al polacco Kamil Tomasz Kosciolek ed al russo Vitalii Goloev, entrambi al bronzo.

Foto: UWW