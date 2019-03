Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: assegnati gli ultimi titoli nella femminile. Simone Iannattoni ai ripescaggi per il bronzo

Quinta giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nel programma femminile. Oggi in gara per l’Italia Simone Iannattoni nelle eliminatorie della categoria -97 kg della lotta libera: l’azzurrino è stato battuto nei quarti dal russo Shamil Alievitch Musaev, che poi è giunto in finale e così l’italiano ha avuto accesso ai ripescaggi e domani sfiderà il magiaro Kristof Wittmann per un posto nella finalina per il bronzo contro il bielorusso Dzianis Khramiankou.

Nella categoria -53 kg successo della tedesca Annika Wendle che in finale batte l’ucraina Khrystyna Bereza, mentre le medaglie di bronzo vanno alla turca Zeynep Yetgil ed alla romena Suzanna Georgiana Seicariu. Nei -57 kg oro per la magiara Ramona Galambos, che supera l’ucraina Alina Akobiia, infine sale sul gradino più basso del podio la turca Elif Yanik.

Nei -62 kg affermazione dell’ucraina Ilona Prokopevniuk sulla tedesca Luzie Manzke, mentre il bronzo finisce al collo della russa Daria Bobrulko. Nella categoria -65 kg oro alla russa Mariia Kuznetsova, che supera la romena Kriszta Tunde Incze. Terzo posto per la francese Pauline Denise Lecarpentier e per la magiara Noémi Szabados.

Nei -72 kg successo della bielorussa Anastasiya Zimiankovadavanti alla russa Evgeniia Zakharchenko, all’argento, ed all’ucraina Yelyzaveta Tiskarova Saidakova, al bronzo. Domani ripescaggi e finali per le prime categorie della lotta libera ed eliminatorie per le altre cinque.

Foto: Fijlkam