Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana. Enrica Rinaldi in finale per il bronzo

Terza giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana. Oggi in gara per l’Italia Enrica Rinaldi nelle eliminatorie della categoria -76 kg della lotta femminile: l’azzurrina ha battuto nei quarti la bielorussa Kseniya Dzibuk, ma poi è stata fermata in semifinale dalla turca Aysegul Ozbege e domani sfiderà per il bronzo la britannica Georgina Olwen Nelthorpe. Enrica Rinaldi si è classificata terza nella scorsa edizione.

Nella categoria -60 kg successo del turco Kerem Kamal che in finale batte il romeno Razvan Arnaut, mentre le medaglie di bronzo vanno al russo Sadyk Lalaev ed al bulgaro Ivo Krasimirov Iliev. Nei -67 kg oro per il russo Alen Mirzoian, che supera il serbo Sebastian Nad, infine salgono su gradino più basso del podio il bielorusso Aliaksandr Liavonchyk e l’ucraino Artur Politaiev.

Nei -72 kg affermazione del georgiano Ramaz Zoidze sul russo Magomed Yarbilov, mentre i bronzi sono finiti al collo del turco Cengiz Arslan e del bulgaro Stoyan Stoychev Kubatov. Nella categoria -82 kg oro al magiaro Zotlan Levai, che supera il russo Vaag Margarian. Terzo posto per il bielorusso Stanislau Shafarenka e per il turco Hasan Basri Yildirim.

Nei -97 kg successo del finlandese Arvi Martin Savolainen, che supera il georgiano Giorgi Melia, mentre salgono sul podio anche il turco Ibrahim Tigci e l’ucraino Vladen Kozliuk, terzi. Domani ripescaggi e finali per le prime categorie della lotta femminile ed eliminatorie per le altre cinque.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS