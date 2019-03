Lotta, Europei Under 23 Novi Sad 2019: Simone Iannattoni è solo quinto nei -97 kg, Gabriele Doro ai ripescaggi per il bronzo nei -86 kg

La sesta giornata dei Campionati Europei Under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), si è chiusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli nella lotta libera e con lo svolgimento delle eliminatorie delle ultime categorie in programma.

Per l’Italia c’era grande attesa per Simone Iannattoni nei ripescaggi dei -97 kg, con l’azzurro che si è imposto per 6-2 sull’ungherese Kristof Wittmann accedendo in questo modo alla finale per il bronzo. Nella sfida decisiva per salire sul podio continentale Iannattoni non ha avuto scampo contro lo strapotere del bielorusso Dzianis Khramiankou, il quale ha portato a casa la sfida per superiorità tecnica. La vittoria finale in questa categoria è andata al turco Ibrahim Ciftci davanti al russo Shamil Musaev per 7-4 nell’incontro per la medaglia d’oro. Nei -57 kg ha trionfato l’ucraino Andrii Yatsenko per 11-8 al termine di una finale spettacolare con il russo Amirkhan Guvazhokov, mentre nei -65 kg l’armeno Vazgen Tevanyan ha avuto la meglio nell’atto conclusivo sul georgiano Edemi Bolkvadze. Netto successo del russo Razambek Zhamalov ai danni del polacco Patryk Olenczyn in finale nei -70 kg, mentre nella categoria -79 kg ha celebrato il titolo continentale un altro membro della fortissima selezione russa, Radik Valiev.

Domani si disputeranno i ripescaggi e le finali dei cinque tabelloni rimanenti per la lotta libera, con la rappresentativa azzurra che potrà contare su un Gabriele Doro capace di accedere ai ripescaggi per il bronzo nei -86 kg (in cui sfiderà l’azero Magomedsaidov) dopo essere stato eliminato ai quarti dal russo Arsen-Ali Musalaliev, mentre il nostro William Raffi (-92 kg) è stato eliminato definitivamente dal torneo all’esordio per mano dell’azero Shamil Zubairov.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam