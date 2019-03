LIVE Volley, Superlega 2019 in DIRETTA: risultati e classifica 23^ giornata. Perugia, Civitanova, Trento: vittorie da padrone. Perde Modena

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi domenica 3 marzo sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo, si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.

La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione all’inseguitrice Trento che contemporaneamente incrocerà l’agguerrita Milano, i dolomitici sono a tre punti dai Block Devils e vogliono rimanere in scia. Modena, reduce dall’eliminazione in Champions League, proverà a ripartire contro Monza mentre Civitanova non dovrebbe avere particolari problemi contro Latina. Scontro diretto tra Padova e Verona per il sesto posto, Vibo Valentia-Sora è fondamentale in ottica salvezza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati live per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito.

20.17 Questa la classifica aggiornata di SuperLega. Perugia, Trento, Civitanova vincono mentre Modena crolla ancora una volta.

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 60 23 20 Trento 57 23 19 Civitanova 56 23 20 Modena 45 23 16 Milano 45 23 15 Verona 37 23 13 Padova 35 23 12 Monza 33 23 11 Ravenna 25 23 8 Sora 24 23 8 Latina 23 23 8 Vibo Valentia 19 23 6 Siena 14 23 2 Castellana Grotte 10 23 2

20.15 Questi tutti i risultati della 23^ giornata di SuperLega.

Consa Ravenna vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (19-25; 23-25; 22-25)

Top Volley Latina vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (14-25; 15-25; 18-25)

Revivre Axopower Milano vs Itas Trentino 1-3 (25-19; 19-25; 17-25; 23-25)

Kioene Padova vs Calzedonia Verona 3-0 (25-18; 25-19; 25-15)

Azimut Leo Shoes Modena vs Vero Volley Monza 1-3 (22-25; 26-28; 25-20; 18-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Globo Banca Popolare Sora 1-3 (27-25; 16-25; 23-25; 20-25)

BCC Castellana Grotte vs Emma Villas Siena 3-2 (28-26; 23-25; 16-25; 25-22; 15-13), giocata ieri

20.13 Monza ha battuto Modena per 3-1! Risultato incredibile al PalaPanini.

20.08 Modena sembra avere mollato, Monza avanti 20-14. Sora ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 e festeggia la matematica salvezza.

20.05 Monza conserva il vantaggio: 16-12.

20.03 Modena è alle corde, Monza avanti 15-11. Incredibile al PalaPanini.

20.01 Il break di Monza: 12-10 su Modena! Sora vola sul 19-15 contro Vibo Valentia nel quarto set.

20.00 Trento ha sconfitto Milano per 3-1 (19-25; 25-19; 25-17; 25-23). Dolomitici sempre secondi a tre punti dalla capolista Perugia, Civitanova quarta a quattro lunghezze dagli umbri.

19.59 Ribaltone di Monza contro Modena: 10-9 nel quarto set.

19.57 Il break fondamentale di Trento: 23-20.

19.55 I Canarini si portano avanti 8-5, Trento sul 21-19: i dolomitici vogliono la vittoria.

19.53 Modena sta cercando la rimonta, è avanti 5-2 su Monza nel quarto set.

19.51 Trento piazza un break fondamentale: 18-16 su Milano.

19:49 Quarto set molto equilibrato tra Vibo Valentia e Sora, che sono sul 9-9, anche Milano-Trento in parità: 15-15.

19:46 Riepilogo generale:

Latina-Lube Civitanova 0-3 (14-25, 15-25, 18-25)

Milano-Trentino 1-2 (25-19, 19-25, 17-25, 12-13)

Modena-Monza 1-2 (22-25, 26-28, 25-20)

Padova-Verona 3-0 (25-18, 25-19, 25-15)

Vibo Valentia-Sora 1-2 (27-25, 16-25, 23-25, 6-7)

19:44 Modena accorcia le distanze vincendo il terzo set contro Monza per 25-20.

19:42 Intanto è iniziato da un po’ il quarto set di Milano-Trento: parità 9-9.

19:40 Accelerata di Modena che si porta sul 22-18 nel terzo set contro Monza.

19:38 Che rimonta di Sora in casa di Vibo Valentia! Gli ospiti vincono il terzo set per 25-23 e si portano in vantaggio per 2-1.

19:37 Modena, sotto 2-0, conduce per 18-16 il terzo set contro Monza.

19:35 PERUGIA BATTE RAVENNA 3-0! Gli umbri conquistano anche il terzo set con il punteggio di 22-25.

19:33 Vibo Valentia in vantaggio per 23-21 nel terzo set contro Sora e vicina al 2-1.

19:31 Perugia avanti 2-0 nei set e 22-20 nel terzo in casa di Ravenna.

19:29 Trentino conquista il terzo set in casa di Milano per 25-17 e si porta sul 2-1 nel computo complessivo.

19:27 Partita bene Modena nel terzo set, la squadra di Zaytsev conduce per 12-9 su Monza.

19:24 Equilibrio tra Ravenna e Perugia nel terzo set: siamo sul 16-16.

19:21 PADOVA BATTE VERONA 3-0! I veneti concludono con un secco 25-15 il terzo set.

19:19 Trentino in vantaggio nel terzo set a Milano, 16-13 per gli ospiti.

19:16 CIVITANOVA BATTE LATINA 3-0! La Lube conquista anche il terzo set per 25-18. Miglior marcatore Leal con 15 punti.

19:14 Riepilogo generale:

Latina-Lube Civitanova 0-2 (14-25, 15-25, 15-23)

Milano-Trentino 1-1 (25-19, 19-25, 8-11)

Modena-Monza 0-2 (22-25, 26-28)

Padova-Verona 2-0 (25-18, 25-19, 19-10)

Vibo Valentia-Sora 1-1 (27-25, 16-25, 8-8)

19:12 Altro colpo di Monza che si porta sul 2-0 in casa di Modena, vincendo il secondo set 28-26.

19:10 Nel frattempo Civitanova e Padova si avviano verso il 3-0.

19:09 Continua ad essere un secondo set tiratissimo: 26-26.

19:07 Palla set per il Modena: 25-24.

19:05 Modena e Monza si stanno giocando il secondo set punto a punto, sono sul 24-24 ora.

19:03 Deve sudare di più ma Perugia conquista anche il secondo set in casa di Ravenna con il punteggio di 23-25.

19:01 Modena si riporta avanti nel secondo set contro Monza, 21-20 per i padroni di casa.

18:59 Lo stesso fa Sora che vince il secondo set contro Vibo Valentia 16-25.

18:58 Trento si aggiudica il secondo set sul campo di Milano per 25-19 e riporta il match in parità.

18:57 Ancora grosse difficoltà per Modena, Monza sta conducendo il secondo set 17-18.

18:55 Nel secondo set tra Vibo Valentia e Sora domino degli ospiti, avanti 22-13.

18:53 Padova conquista il secondo set per 25-19 su Verona e si porta sul 2-0 complessivo.

18:52 Sta arrivando la reazione di Modena, dopo la sconfitta nel primo set, Zaytsev e compagni conducono il secondo 14-12 su Monza.

18:50 Anche Padova si avvia verso il 2-0, i veneti sono avanti 22-16 su Verona.

18:48 Civitanova porta a casa con estrema semplicità anche il secondo set (15-25) in casa di Latina.

18:46 Trentino è in vantaggio per 15-12 a Milano nel secondo set.

18:43 Vale lo stesso discorso per Ravenna-Perugia, i padroni di casa conducono 12-11.

18:40 Secondo set più equilibrato del primo tra Padova e Verona, le due squadre sono sul 12-12.

18:37 Nessun problema per Civitanova neanche nel secondo set, avanti 12-8 in casa di Latina.

18:34 Riepilogo della situazione:

Latina-Lube Civitanova 0-1 (14-25, 5-8)

Milano-Trentino 1-0 (25-19, 2-2)

Modena-Monza 0-1 (22-25)

Padova-Verona 1-0 (25-18, 6-9)

Vibo Valentia-Sora 1-0 (27-25, 1-0)

18:32 Colpaccio di Monza che porta a casa il primo set in casa di Modena con il punteggio di 25-22.

18:30 Vibo Valentia in rimonta porta a casa il primo set ai danni di Sora con il punteggio di 27-25.

18:28 Perugia in scioltezza in casa di Ravenna, 19-25 la prima frazione.

18:27 I meneghini portano a casa il primo set, Trento costretta a recuperare.

18:25 Milano allunga su Trento e si porta sul 23-19.

18:23 Padova domina e vince il primo set contro Verona per 25-18. Sugli scudi Torres con i sui 5 sigilli.

18:22 La Lube Civitanova si aggiudica il primo set in casa di Latina per 14-25. Best scorer Juantorena a 5 punti.

18:20 Milano-Trentino è la partita più tirata, i padroni di casa sono avanti 18-17.

18:18 Bella rimonta di Monza in casa di Modena, i lombardi conducono 15-14.

18:16 Civitanova, Padova e Perugia si avviano verso la conquista del primo set, più equilibrio nei restanti match.

18:14 Allungo di Sora in casa di Vibo Valentia, 13-10 per gli ospiti.

18:12 Padova e Perugia sono partite bene contro Verona (13-10) e Ravenna (12-8).

18:09 Milano e Trentino stanno dando vita a un match molto equilibrato: 7-7 ora.

18:06 Anche Modena conquista subito un po’ di margine, 6-2 ai danni di Monza.

18:03 Partita forte Civitanova, avanti 5-2 su Latina.

18:00 Iniziano le partite!

17:58 Manca pochissimo all’inizio delle partite, tutto pronto per cominciare.

17:55 Modena, reduce dall’eliminazione in Champions League, proverà a ripartire contro Monza mentre Civitanova non dovrebbe avere particolari problemi contro Latina. Scontro diretto tra Padova e Verona per il sesto posto, Vibo Valentia-Sora è fondamentale in ottica salvezza.

17:50 La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione all’inseguitrice Trento che contemporaneamente incrocerà l’agguerrita Milano, i dolomitici sono a tre punti dai Block Devils e vogliono rimanere in scia.

17:45 Oggi sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo e si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.

17:40 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 23ma giornata della Superlega.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo