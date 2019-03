LIVE Volley, Superlega 2019 in DIRETTA: risultati 3 marzo. Trento rischia a Milano, Perugia vuole volare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi domenica 3 marzo sono in programma ben sei partite dopo che Castellana Grotte ha sconfitto Siena nell’anticipo, si potrebbe delineare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season.

La capolista Perugia farà visita a Ravenna e punta al successo per mettere pressione all’inseguitrice Trento che contemporaneamente incrocerà l’agguerrita Milano, i dolomitici sono a tre punti dai Block Devils e vogliono rimanere in scia. Modena, reduce dall’eliminazione in Champions League, proverà a ripartire contro Monza mentre Civitanova non dovrebbe avere particolari problemi contro Latina. Scontro diretto tra Padova e Verona per il sesto posto, Vibo Valentia-Sora è fondamentale in ottica salvezza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati live per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: Valerio Origo