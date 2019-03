LIVE Test F1 Barcellona 2019, DIRETTA 1° marzo: orario d’inizio e come vederli in tv e streaming

Oggi venerdì 1° marzo si disputa l’ultima giornata di Test F1 a Barcellona, si conclude la seconda finestra di prove al Montmelò e al termine ci si darà appuntamento direttamente con l’inizio del Mondiale previsto per il 17 marzo col GP d’Australia. Le scuderie avranno a disposizione le ultime otto ore di test per trovare la messa a punto perfetta sulle varie monoposto e concludere al meglio il proprio lavoro per farsi trovare pronti con l’avvio del campionato, in piloti si metteranno al volante per cercare il giusto feeling e prendere ulteriore confidenza con le monoposto prima di involarsi verso Melbourne.

Si preannuncia grande spettacolo e come sempre ne vedremo davvero delle belle. La Ferrari si affiderà a Sebastian Vettel e a Charles Leclerc, la Rossa procede molto bene anche se alcuni problemi tecnici hanno complicato il programma di lavoro di questa settimana. La Mercedes si è nascosta molto ma vedremo se Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tireranno fuori la zampata finale per dare una sensazione di efficienza anche a livello cronometro. La Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly è piaciuta molto proprio come l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi mentre la McLaren ha puntato molto sui time attack.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Test F1 che si disputeranno oggi venerdì 1° marzo a Barcellona. L’evento sarà coperto in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TEST F1 BARCELLONA OGGI (1° MARZO): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 1° MARZO:

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1

TEST F1: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOTOCATTAGNI