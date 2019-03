Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo 2019: Go Yamamoto vince il segmento di salto, tredicesimo posto per Samuel Costa

Il giapponese Go Yamamoto vince il segmento di salto della Gundersen di Oslo (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Il 24enne nipponico ha sfruttato al meglio le condizioni favorevoli del vento per eseguire un salto di 130.5 metri dal trampolino lungo di Holmenkollen (HS134), totalizzando 125.3 punti. Nel fondo Yamamoto partirà con due secondi di vantaggio sul norvegese Jens Luraas Oftebro (124.7), 23” sul francese Maxime Laheurte (119.6) e 25” sul connazionale Yoshito Watabe (119.1)

In quinta posizione a 32” scatterà l’austriaco Franz-Josef Rehrl e un secondo dopo il tedesco Manuel Faisst. A 44” ci saranno il giapponese Akito Watabe e il norvegese Espen Bjoernstad, mentre il padrone di casa Jarl Magnus Riiber partirà nono e dovrà riuscire a recuperare 52” per poter lottare per il successo. Gli atleti appena citati possiedono comunque le qualità per fare la differenza nel fondo e quindi vanno considerati ancora in corsa per la vittoria.

Tra gli azzurri brilla Samuel Costa che si piazza in 13ma posizione e partirà con 1’14” di ritardo nel fondo. Il 26enne altoatesino ha salto 116 metri per un totale di 106.9 punti e punterà ora ad ottenere la prima top 10 della stagione. Più indietro Aaron Kostner, 34° a 2’34” (86.7), mentre Alessandro Pittin è addirittura 42° a 3’28” (73.4).

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse