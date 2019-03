LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2019 in DIRETTA: gran finale con la “Maratona”, Francesco De Fabiani sogna di pescare il jolly

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la competizione. Per la Nazionale italiana saranno in gara Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Stefano Gardener.

Come per la gara maschile dello skiathlon, anche nella 50 km tl con partenza in linea è davvero difficile individuare un solo favorito o un gruppo ristretto di nomi, dato che molto sarà fatto dalla condotta di gara che sarà scelta dagli atleti (staremo a vedere se qualcuno si prenderà l’onere di fare il ritmo fin da subito). Da non sottovalutare anche le energie rimaste a fine Mondiali nel serbatoio agli atleti e tanto inciderà anche il clima con cui gli atleti avranno a che fare.

Tra gli azzurri l’unico che potrà puntare ad un piazzamento di rilievo appare Francesco De Fabiani, ma l’italiano dovrà centrare tutti i dettagli, dalla forma fisica agli sci veloci, passando per una condotta di gara con ritmi non altissimi. In caso di arrivo di un gruppetto abbastanza nutrito, De Fabiani potrà dire la sua, come già mostrato nelle mass start del Tour de Ski, anche se lì distanze e tecnica erano diverse. Cercheranno invece una prova onorevole gli altri tre azzurri in gara, ovvero Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Mirco Bertolina.

OA Sport vi propone la diretta live della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la gara e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 12.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Pier Colombo)

