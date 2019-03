LIVE Sci di fondo, 30 km Mondiali 2019 in DIRETTA: Therese Johaug per l’ennesimo assolo

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start femminile a tecnica libera valida per i Mondiali di sci di fondo 2019 in corso di svolgimento a Seefeld, Austria.

Si prospetta un’altra giornata di gloria per Therese Johaug, che potrebbe essere capace di raccogliere il terzo oro iridato in questa competizione. Sembra difficile trovarle delle avversarie, per quanto sia possibile cercare più d’una fondista che possa darle fastidio: dalla connazionale Ingvild Flugstad Oestberg alla finlandese Krista Parmakoski, dall’intero gruppo delle svedesi alle russe. La favorita, però, rimane lei, anche alla luce di quello che ha mostrato in questa rassegna iridata. Per l’Italia ci sono alla partenza Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini ed Elisa Brocard, ognuna con i propri obiettivi.

La gara femminile da 30 km con mass start avrà luogo dalle ore 12:15. Vi aspettiamo per allora con la DIRETTA LIVE di OA Sport! – Foto: Pier Colombo

La presentazione della gara

