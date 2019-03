VIDEO Dominik Paris vince la discesa di Kvitfjell! Prova maestosa dell’azzurro, riviviamo la sua gara

Dominik Paris è incontenibile e vince ancora in una stagione davvero da brividi per l’altoatesino. Oggi il Campione del Mondo di superG ha trionfato nella discesa libera di Kvitfjell battendo Feuz e Mayer con la sua proverbiale autorevolezza, raggiungendo anche Ghedina nel numero di successi in Coppa del Mondo. L’azzurro è stato sublime sul pendio norvegese e ha dominato in lungo e in largo regalando all’Italia un sigillo da vero fuoriclasse. Di seguito il VIDEO della gara di Dominik Paris, vincitore nella discesa libera della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino.

VIDEO VITTORIA DOMINIK PARIS DISCESA KVITFJELL:

Foto: cristiano barni Shutterstock.com