Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella 30 km tl mass start femminile con quanto margine si imporrà Therese Johaug?

Stavolta non ci sarà neppure l’incognita delle condizioni della neve che possono andare a cambiare col passare dei minuti a Seefeld, in Austria, dove per i Mondiali di sci di fondo domani (inizio alle ore 12.15) andrà in scena la 30 km tl mass start femminile: la partenza in linea favorisce ancor di più la norvegese Therese Johaug, ponendo quale unico interrogativo l’ampiezza del margine con cui si imporrà sul resto della concorrenza.

La lotta sembra davvero soltanto per i due restanti gradini del podio: ultima chiamata per Jessica Diggins, per portare finalmente una medaglia agli USA, mentre sarà interessante capire fin dove potrà spingersi su un chilometraggio così lungo la svedesina Frida Karlsson, autentica rivelazione della rassegna tra le seniores.

Restando in casa Svezia, attenzione a Charlotte Kalla, anche se la condizione non sembra la migliore finora per la scandinava, mentre Ebba Andersson potrebbe risentire della lunghezza della gara. Passando alle altre norvegesi, certamente non può essere sottovalutata Ingvild Flugstad Oestberg, ma occhio alla sorpresa che potrebbe essere Astrid Jacobsen.

Per un gradino sul podio potrebbero giocarsela anche la finlandese Krista Parmakoski e la russa Anastasia Sedova, mentre non sembra ci sia spazio per altri nomi per l’inserimento nelle zone nobili della graduatoria. Guardando in casa Italia potrebbe fare bene ed entrare in top ten Elisa Brocard, mentre Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini potrebbero aspirare ad entrare tra le venti.

Due le grandi incognite della gara: le forze rimaste alle atlete a fine rassegna ed il fatto che in stagione di Coppa del Mondo non si sia disputata alcuna gara sui 30 km. L’unica in calendario è prevista la domenica successiva alla fine dei Mondiali nella tappa di Oslo: anche in quel caso con partenza in linea ma gara in tecnica classica.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Espen E / Shutterstock