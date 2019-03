LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2019 in DIRETTA: Dominik Paris vince ancora e vola in testa alla classifica di specialità!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante maschile di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la splendida vittoria di ieri nella discesa libera, Dominik Paris cerca il bis oggi alle ore 11.00 con l’idea di puntare alla classifica di SuperG. Per il meranese la rincorsa alla Coppa di specialità è quanto mai aperta, trovandosi a 6 punti dal leader Vincent Kriechmayr, ed a 3 dalla seconda posizione di Matthias Mayer, con Aleksander Aamodt Kilde a -3 dal nostro portacolori.

I rivali dei nostri azzurri saranno i soliti, dal lanciatissimo Vincent Kriechmayr di questo periodo il solito svizzero Beat Feuz (secondo ieri in discesa proprio alle spalle del nostro Dominik Paris), ai norvegesi Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, anche se non andrà sottovalutato il vincitore della gara di Kitzbuhel, il tedesco Josef Ferstl.

Il supergigante di Kvitfjell prenderà il via alle ore 11.00 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della rincorsa di Dominik Paris verso il titolo! (Foto: cristiano barni shutterstock)

Le classifiche della Coppa del Mondo – I pettorali di partenza della gara

12.51 Alexander Prast chiude 35esimo a 3.77

12.44 Si chiude qui, dunque, il live del SuperG di Kvitfjell. Vince Paris su Jansrud, Feuz, Kriechmayr, Ganong e Kilde. Nono Innerhofer, 17esimo Casse.

12.42 Matteo Marsaglia disputa una gara rivedibile e, infine, esce di scena a metà prova

12.40 Attendiamo la discesa del nostro Matteo Marsaglia che scenderà con il pettorale 42, tra quattro atleti.

12.38 Roy Piccard (FRA) è 27esimo a 2.85

12.37 Christopher Neumayer (AUT) chiude 20esimo a 1.97

12.35 Daniel Danklmaier (AUT) esce subito di scena

12.34 Jack Gower (GBR) è 28esimo a 3.60

12.32 Stjan Saugestad (NOR) è 22esimo a 2.29

12.31 Klaus Brndner (GER) chiude la sua prova anzitempo uscendo subito di pista.

12.30 Samuel Dupratt (USA) è solamente 27esimo a 3.85

12.29 Stefan Rogentin (SVI) chiude in 22esima posizione a 2.66.

12.26 Dominik Paris vince il supergigante di Kvitfjell e mette 44 punti di margine su Kriechmayr in classifica di specialità! Doppietta splendida del meranese che fa il paio con quella di Bormio a fine dicembre!

12.24 Bostjan Kline (SLO) completa la prova in 16esima posizione a 1.77

12.22 Il tedesco Dominik Schwaiger esce dal tracciato a sua volta. Momento davvero interlocutorio della gara. Siamo al numero 30 Bostjan Kline.

12.21 Lo svizzero Thomas Tumler esce a sua volta dopo una prova opaca

12.19 Il francese Blaise Giezendanner non completa la prova per un banale errore a metà discesa.

12.18 Gilles Roulin (SVI) disputa un SuperG non eccezionale ed è 20esimo a 2.25.

12.16 Il norvegese Rasmus Windingstad parte malissimo con un errore clamoroso sul salto e rovina tutto. Al traguardo è solamente 23esimo e ultimo a 3.21.

12.14 Lo sloveno Klemen Kosi chiude 22esimo a 2.94

12.13 Steven Nyman (USA) vola nel primo tratto con appena 17 centesimi da Paris, poi cede un secondo nel settore centrale e chiude solo 15esimo a 1.73.

12.11 Mattia Casse arriva al traguardo in 15esima posizione a 1.78, gara troppo controllata per il nostro rappresentante.

12.11 Mattia Casse arriva a metà gara con 1.19, non bene

12.10 Male nel primo tratto Casse. Ha già 63 centesimi da Paris..

12.09 Nils Allegre chiude una prova non trascendentale in 18esima posizione a 2.72. Ora tocca a Mattia Casse!

12.06 Approfittiamo del break per riproporre la situazione: 1 Paris, 2 Jansrud, 3 Feuz, 4 Kriechmayr, 5 Ganong. In classifica di SuperG Paris arriva a 330 punti, contro i 286 di Kriechmayr!

12.05 Sejested cade dopo pochi secondi, sbagliando completamente l’atterraggio di un salto. Tocca a Nils Allegre (FRA)

12.05 Tocca al padrone di casa Adrian Smiseth Sejested.

12.04 Johan Clarey tiene bene anche nella parte finale, ma sbaglia tutto nelle ultime porte e chiude nono a 1.13.

12.03 Il francese Johan Clarey non è male nel primo settore, con 24 centesimi al primo settore e 35 al secondo

12.01 Hannes Reichlet (AUT) sbaglia tantissimo nel tratto centrale, recupera qualcosa nel finale e chiude 14esimo a 1.88

12.00 Paris al momento è primo nella classifica di CdM di superG con 44 punti di vantaggio su Kriechmayr.

11.59 Il norvegese Kilde è sesto a 0.93! Paris ha ormai ipotecato la vittoria!!!

11.58 Kilde al secondo intermedio è vicino, appena 26 centesimi di ritardo.

11.57 Gara anonima dell’americano Cochran-Siegle, paga 2″81 da Paris. Tocca a Kilde, ultimo pericolo per la vittoria sulla carta.

11.56 DIETRISSIMOOOOOOOOOOOOO!!! Mayer è solo 10° a 1″47! Manca solo Kilde….

11.55 Già 32 centesimi di ritardo per Mayer!

11.54 Il giovane svizzero Marco Odermatt è 11° a 1″63. Ora altro momento chiave per la classifica di Coppa del Mondo, c’è l’austriaco Mayer.

11.52 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOOO!!! Jansrud è secondo a 43 centesimi da Paris. L’altoatesino nel finale è andato come una moto, un vero missile. Ha dato mezzo secondo a tutti!

11.52 18 centesimi di vantaggio per Jansrud al secondo intermedio, 7 al terzo, 9 al quarto.

11.51 Jansrud fa paura, appena 6 centesimi di ritardo al primo intermedio.

11.50 Nulla da fare per Roger, è sesto a 1″08. Adesso momento chiave, c’è Jansrud, che su questa pista ha vinto 5 volte in superG in carriera.

11.49 Ferstl è nono a 1″92. Tocca al francese Roger, poi Jansrud.

11.48 A sensazione, per battere Paris oggi servirà una gara perfetta. I pericoli si chiamano Kilde, Mayer e Jansrud. Ora in pista il tedesco Ferstl, dietro di 0.65 al secondo intermedio.

11.47 Lo svizzero Feuz è secondo a 6 decimi da Paris. A noi va benissimo, perché toglie punti a Kriechmayr!

11.45 DIETRO NETTAMENTEEEEEEEEEEEEEE!!! L’austriaco Kriechmayr è secondo a 82 centesimi da Paris! Vogliamo la Coppa del Mondoooooo!!! Crediamoci, siamo in corsa!

11.45 MEZZO SECONDO AL TERZO INTERMEDIO!

11.44 26 centesimi di ritardo per l’austriaco al primo rilevamento, 27 al secondo.

11.44 L’americano Ganong è secondo a 0.89 da Paris. Ora ci giochiamo la Coppa del Mondo, c’è l’austriaco Kriechmayr, leader della classifica.

11.43 Paris si è sbilanciato su un salto ed è finito anche lungo di linea. Due sbavature nel complesso, ma nel tratto finale ha messo il turbo. Basterà per vincere?

11.42 PARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSS!!! UN SECONDO SECCOOOOO rifilato a Caviezel!

11.40 Walder chiude terzo a 0.14. Ora Dominik Paris.

11.39 L’austriaco Walder transita con 24 centesimi di vantaggio al secondo rilevamento.

11.38 Lo svizzero Caviezel guadagna nel finale e si porta in testa con 0.13 su Innerhofer. L’azzurro ha pagato a caro prezzo l’errore commesso a metà pista.

11.37 0.25 di ritardo per l’elvetico al primo rilevamento.

11.37 Ora lo svizzero Caviezel, è uno dei pretendenti alla Coppa del Mondo di superG!

11.36 Già 75 centesimi di ritardo per il canadese Cook, che poi commette un errore dove ha sbagliato Innerhofer e finisce fuori.

11.35 Innerhofer chiude con 46 centesimi di vantaggio su Theaux, ma peccato per un errore che gli ha fatto perdere tra i 5 ed i 7 decimi. Forse si è giocato il podio.

11.34 Grave errore di Innerhofer, sbatte contro una porta e perde tantissima velocità.

11.34 Ottimo Inner, 72 centesimi di vantaggio al secondo intertempo!

11.33 Krenn non brilla e paga 0.58 da Theaux. Vediamo ora Innerhofer, anche se è un tracciato sin troppo veloce per lui.

11.32 L’austriaco Krenn paga 19 centesimi di ritardo al secondo rilevamento.

11.31 Continua a nevischiare. Ghidoni ha tracciato cercando di non discostarsi troppo dalla discesa di ieri. Dunque è un superG molto veloce. 1’30″79 per Theaux, che ha sbagliato molto.

11.30 Inizia la gara con il francese Theaux.

11.29 Neve aggressiva, completamente diversa rispetto a ieri. Cielo grigio e visibilità non ideale. Paris dovrà superarsi, i norvegesi in queste condizioni sono favoriti.

11.27 I pettorali di partenza dei favoriti e di coloro che si giocano la Coppa del Mondo di superG: 5 Caviezel, 9 Kriechmayr, 13 Jansrud, 15 Mayer, 17 Kilde.

11.24 Ha nevicato molto a Kvitfjell, sono le condizioni ideali per i norvegesi, un po’ come era accaduto nella discesa dei Mondiali di Are. Paris però deve buttarsi giù all’attacco e rischiando il tutto per tutto.

11.22 E’ una gara importantissima per la classifica di Coppa del Mondo di superG. I primi sei atleti sono racchiusi in appena 28 punti! Questo l’ordine: Kriechmayr 236, Mayer 233, Paris 230, Kilde 227, Svindal (che si è ritirato) 219, Caviezel 218. Attenzione anche a Jansrud a quota 186. E’ la penultima gara stagionale, poi andrà disputata solo la finale di Soldeu.

11.18 I pettorali di partenza degli italiani: 3 Innerhofer, 7 Paris, 22 Casse, 42 Marsaglia, 49 Prast, 58 Schieder, 66 Simoni.

11.14 Il superG è stato tracciato da Alberto Ghidoni, allenatore dell’Italia. E’ ipotizzabile che abbia cercato di velocizzarlo il più possibile per favorire Dominik Paris.

11.10 Ben ritrovati. Non essendoci state ulteriori comunicazioni da parte della Fis, la partenza è confermata per le 11.30.

10.10 Buongiorno a tutti. La partenza del superG è stata ritardata alle 11.30. Speriamo che la gara si possa fare, è troppo importante per Dominik Paris che si gioca la Coppa del Mondo di specialità.