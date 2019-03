Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante maschile di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la splendida vittoria di ieri nella discesa libera, Dominik Paris cerca il bis oggi alle ore 11.00 con l’idea di puntare alla classifica di SuperG. Per il meranese la rincorsa alla Coppa di specialità è quanto mai aperta, trovandosi a 6 punti dal leader Vincent Kriechmayr, ed a 3 dalla seconda posizione di Matthias Mayer, con Aleksander Aamodt Kilde a -3 dal nostro portacolori.

I rivali dei nostri azzurri saranno i soliti, dal lanciatissimo Vincent Kriechmayr di questo periodo il solito svizzero Beat Feuz (secondo ieri in discesa proprio alle spalle del nostro Dominik Paris), ai norvegesi Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, anche se non andrà sottovalutato il vincitore della gara di Kitzbuhel, il tedesco Josef Ferstl.

Il supergigante di Kvitfjell prenderà il via alle ore 11.00 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della rincorsa di Dominik Paris verso il titolo! (Foto: cristiano barni shutterstock)

Le classifiche della Coppa del Mondo

I pettorali di partenza della gara

