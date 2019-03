LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2019 in DIRETTA: prova a squadre mista in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista di salto con gli sci, ultima competizione del programma dei Campionati del Mondo 2019 di Seefeld, in Austria. La rassegna iridata si chiude sul trampolino normale HS109 di Seefeld, sede delle gare della seconda settimana della manifestazione.

La gara odierna, in cui ogni nazione schiera due uomini e due donne, vede la Germania come principale favorita con il temibile quartetto formato da Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Karl Geiger e Markus Eisenbichler. Sulla carta la più grande rivale dei tedeschi nella corsa alla medaglia d’oro dovrebbe essere la selezione padrona di casa dell‘Austria, che potrà contare su Eva Pinkelnig, Daniela Iraschko-Stolz, Philipp Aschenwald e Stefan Kraft, mentre la lotta per il podio è molto aperta con diversi Paesi tra cui Giappone (trascinato da Kobayashi e Takanashi), Norvegia (in cui Lundby e Stroem dovranno fare la differenza), Slovenia (con le temibili Kriznar e Bogataj al femminile) e Russia (tre atleti di alto profilo con un Vassiliev che proverà a difendersi). Ci sarà anche l’Italia, con il quartetto obbligato composto da Lara Malsiner, Elena Runggaldier, Alex Insam e Sebastian Colloredo che proverà ad accedere alla seconda manche per chiudere tra le migliori otto.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della gara a squadre mista dal trampolino normale valevole per i Campionati del Mondo 2019 di salto con gli sci. Si comincia alle ore 16.00 con l’inizio della prima manche. Buon divertimento!

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock