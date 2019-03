LIVE Moto2, GP Qatar 2019 in DIRETTA: prove libere 2 dalle 17.05

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio del Qatar, prima tappa della stagione del Mondiale Moto2. Dopo un lungo inverno di test è finalmente arrivato il momento di fare sul serio con il primo weekend ufficiale del Campionato, in cui verranno messi in palio i primi 25 punti dell’anno nella corsa all’iride.

Si preannuncia una prima giornata di prove libere molto importante per verificare gli effettivi valori in campo dopo il lungo lavoro svolto durante i test invernali, con molti protagonisti che sembrano avere le carte in regola per giocarsi il successo ad ogni Gran Premio. Le speranze italiane per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo nella classe di mezzo (dopo Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia) sono riposte su Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, due piloti chiamati al definitivo salto di qualità per potersi giocare il Campionato sino in fondo. Tuttavia la concorrenza è molto folta e di alto livello, con i vari Brad Binder, Alex Marquez, Sam Lowes e Thomas Luthi che partono con l’obiettivo di centrare il titolo iridato dopo diverse stagioni di crescita costante. Grande curiosità per vedere all’opera diversi debuttanti provenienti dalla Moto3 come gli italiani Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Niccolò Bulega, Fabio Di Giannantonio e lo spagnolo Jorge Martin (campione del mondo in carica di Moto3).

Si comincia alle ore 12.45 con la prima sessione di prove libere per la Moto2, mentre la seconda sessione inizierà nel pomeriggio alle ore 17.05. OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere per non perdere neanche un minuto del primo weekend della stagione 2019 del Motomondiale. Buon divertimento!

13.31 Terminata la prima sessione della Moto2, vi diamo appuntamento alle ore 17.05 per le seconde libere della giornata per la classe intermedia del Motomondiale.

13.28 Non si migliora nessuno, dunque il tedesco Marcel Schrotter chiude la prima sessione di libere dell’anno in vetta con 0.193 di margine su Vierge e 0.329 su Bendsneyder. Luthi 4°, Locatelli 5°, Fernandez 6°, Navarro 7°, Marini 8°, Bastianini 9° e Baldassarri 10°.

13.26 BANDIERA A SCACCHI! Ultimo tentativo per tutti, anche se sembra al sicuro il primato di Schrotter.

13.25 Ottimo crono di Schrotter! 1’59″591 e prima piazza davanti a Vierge, Bendsneyder e Luthi.

13.23 Bel passo in avanti del nipponico Nagashima, che si inserisce in sesta piazza con la Kalex a 0.321 da Luthi. In corso diversi tentativi di time-attack, ma per il momento resiste l’1:59.933 dello svizzero.

13.20 Ultimo run della sessione con gomme nuove e molti miglioramenti in vista per i piloti della griglia. Locatelli balza in seconda posizione a 0.028 dal leader!

13.18 Problema meccanico per Sam Lowes! Il britannico si è fermato a bordo pista con la sua Kalex per un guasto tecnico ancora sconosciuto.

13.15 Grande balzo in avanti delle KTM! Binder si porta in seconda piazza a 0″3 dalla vetta, Martin risponde alla grande ed è terzo a pochi millesimi dal compagno di squadra.

13.12 Non riesce a confermarsi al vertice il britannico Sam Lowes, dominante nei test ma attualmente ottavo a quasi mezzo secondo dal leader.

13.10 Al momento stanno girando Marini, Martin, Lowes, Corsi, Bulega e Roberts, senza riuscire a migliorare i propri migliori riscontri.

13.07 Ecco il video della precedente caduta di Lecuona in uscita di curva 3, fortunatamente l’iberico si è rialzato con le proprie gambe ed è tornato al paddock.

13.04 Da registrare altre due cadute degli spagnoli Iker Lecuona e Jorge Navarro. La pista è ancora abbastanza sporca ed è difficile ottenere dei tempi competitivi anche in vista della qualificazione diretta al Q2. Binder firma l’ottavo tempo e rientra ai box insieme ad un folto gruppo di piloti.

13.02 Rientrano ai box dopo un breve run Luthi (1°), Marini (3°) e Gardner (7°). Attardato Lorenzo Baldassarri, 11° a 1.036 dal miglior tempo.

13.00 Guadagnano terreno gli spagnoli Jorge Navarro e Alex Marquez, rispettivamente quinto e sesto a più di 0″6 dalla vetta.

12.57 Il britannico Sam Lowes, favorito principale per la vittoria in Qatar alla luce dei risultati dei test, ha completato un solo giro lanciato per poi rientrare ai box. I tempi sono ancora abbastanza alti a causa di una pista abbastanza sporca.

12.55 Caduta senza conseguenze in curva 1 per il britannico Jake Dixon, mentre continua a spingere forte lo svizzero Luthi senza migliorarsi.

12.53 Luthi è il primo a scendere sotto il muro dei 2′ e passa in testa davanti a Schrotter, Marini, Vierge e Locatelli.

12.50 Primi riscontri cronometrici: Schrotter al comando con 2’00″699 davanti a Fernandez, Vierge, Navarro e Luthi. 8° Baldassarri.

12.48 Ecco il momento del primo ingresso in pista del Campionato effettuato dallo svizzero Dominique Aegerter.

12.47 Scendono tutti in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto qatariota nel primo run ufficiale della stagione.

12.45 SEMAFORO VERDE!! Si parte per una nuova stagione di Moto2! Si tratta della prima sessione ufficiale con la Moto2 motorizzata Triumph!

12.42 Mancano solo tre minuti al via della prima sessione di libere in Qatar per la Moto2: sta per cominciare il Mondiale!

12.38 Grande curiosità per vedere all’opera diversi debuttanti provenienti dalla Moto3 come gli italiani Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Niccolò Bulega, Fabio Di Giannantonio e lo spagnolo Jorge Martin (campione del mondo in carica di Moto3), i quali proveranno a ben figurare sin dall’inizio per poi venire fuori alla distanza grazie all’esperienza accumulata tappa dopo tappa.

12.35 Si preannuncia una stagione molto equilibrata ed entusiasmante, con almeno 5/6 piloti in grado di poter ambire al trono iridato. Oltre ai due italiani citati in precedenza, i protagonisti più attesi saranno Brad Binder, Alex Marquez, Sam Lowes e Thomas Luthi.

12.31 Le speranze italiane per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo nella classe di mezzo (dopo Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia) sono riposte su Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, due piloti chiamati al definitivo salto di qualità per potersi giocare il Campionato sino in fondo.

12.28 Sono quattro i piloti che hanno abbandonato la Moto2 per entrare nella classe regina (Bagnaia, Mir, Oliveira e Quartararo), mentre ci sono da registrare i rientri molto pesanti dello svizzero Tom Luthi e del britannico Sam Lowes dopo una breve esperienza in MotoGP.

12.25 La sosta invernale è finita ed è finalmente giunto il momento di scendere in pista per la prima gara del Campionato! C’è grande curiosità per vedere all’opera i migliori interpreti della categoria intermedia del Motomondiale, con diverse novità rispetto alla passata stagione.

12.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar, primo round del Mondiale Moto2.

