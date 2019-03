Karate, Serie A Salisburgo 2019: la squadra femminile di kata vince ancora, conferme anche per Luca Maresca e Viviana Bottaro

Gli azzurri sono stati protagonisti anche della prima tappa stagionale della Serie A di karate. In un evento che ha visto oltre 2000 atleti partecipare, non era facile riuscire a raggiungere la zona podio, considerando il numero di incontri quasi doppio rispetto ad altri tornei internazionali. Nonostante ciò le punte della nostra Nazionale hanno saputo confermarsi ai vertici, dando altri segnali incoraggianti in vista degli Europei, che si svolgeranno a fine marzo a Guadalajara (Spagna).

In vista della rassegna iridata il risultato più significativo è la vittoria della squadra femminile di kata, con il terzetto formato da Michela Pezzetti, Carola Casale e Terryana D’Onofrio. In questo appuntamento erano infatti presenti le principali nazionali di riferimento e questo successo conferma ulteriormente la qualità della squadra azzurra, che agli Europei avrà l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In quel caso era presente Sara Battaglia che dopo il ritiro è stata ora degnamente sostituita da Casale.

Conferme importanti anche per Viviana Bottaro nel kata individuale e Luca Maresca nei -67 kg. Entrambi hanno chiuso sul terzo gradino del podio questa gara e si presenteranno agli Europei con l’obiettivo di conquistare una medaglia. Riuscire a portare a casa quella d’oro sarà però un’impresa ardua, visto che Bottaro si troverà probabilmente di fronte la spagnola Sandra Sanchez, campionessa iridata in carica, mentre Maresca avrà una concorrenza ancora maggiore, con il francese Steven Dacosta e l’austriaco Stefan Pokorny tra i principali avversari.

La gradita sorpresa in casa Italia è stato invece il secondo posto ottenuto da Ahmed El Sharaby nei -75 kg. Il giovane azzurro, che aveva conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre agli ultimi Mondiali, è riuscito ora a trovare il grande acuto anche a livello individuale, con un risultato di prestigio al termine di un ottimo torneo.

Foto: FIJLKAM