Juventus-Atletico Madrid, quando si gioca il ritorno? Data, programma, orario e tv

Tutto pronto all’ultima battaglia. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita all’Allianz Stadium di Torino l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: una sfida fondamentale per provare a ribaltare gli equilibri dopo l’andata da dimenticare in terra spagnola, nella quale gli iberici si sono imposti per 2-0. Servirà un’impresa eccezionale: i Colchoneros guidati da Simeone partiranno davvero agguerritissimi per confermare il risultato.

La sfida, che si giocherà martedì 12 marzo alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della gara:

Champions League – Ritorno ottavi di finale

Martedì 12 marzo ore 21.00

Juventus-Atletico Madrid

diretta tv su Sky

diretta streaming su Sky Go

diretta live testuale su OA Sport

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Shutterstock.com Cristiano Barni