Inghilterra-Italia, Sei Nazioni Under 20 Rugby 2019: la formazione degli azzurrini. Il XV varato da Roselli

Fabio Roselli ha diramato la formazione ufficiale dell’Italia Under 20 di rugby che venerdì 8 marzo alle ore 20.45 italiane affronterà in trasferta i pari età dell’Inghilterra nella quarta giornata del Sei nazioni di categoria. L’Italia finora ha vinto soltanto in Scozia all’esordio, mentre gli inglesi hanno battuto solamente la Francia in casa.

Presenta così la gara al sito federale il responsabile tecnico della Nazionale, Fabio Roselli: “Sappiamo bene che si tratta di una gara molto dura, gli inglesi possono contare su alcuni atleti con già esperienza acquisita in un campionato del livello della Premiership e quindi sicuramente più esperti, ma i nostri giocatori non hanno nulla da invidiare loro per quanto attiene le qualità individuali e di gioco. Ci aspettiamo una battaglia in conquista, grande ritmo e intensità di gioco, cercheremo sicuramente di esprimere tutto ciò che abbiamo preparato in queste settimane e se ci riusciremo sarà sicuramente una gara interessante“.

Di seguito la formazione dell’Italia Under 20 contro l’Inghilterra:

15 Michele PERUZZO (Valsugana Rugby Padova)

14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)

13 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)

12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)

11 Michael MBA (Rugby Casale)

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

8 Mirco FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)

7 Davide RUGGERI (Rugby Como) – capitano

6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

5 Thomas PAROLO (Femi-CZ Rovigo)

4 Nicolae STOIAN (Rugby Anzio)

3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)

2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)

A disposizione

16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)

17 Lorenzo MICHELINI (Biella Rugby)

18 Filippo ALONGI (I Titani)

19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)

20 Davide GOLDIN (Argos Petrarca Padova)

21 Gianmarco PIVA (Femi-CZ Rovigo)

22 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

23 Matteo MOSCARDI (Femi-CZ Rovigo)

All.: Fabio Roselli

Così i nostri avversari:

Inghilterra: Hodge; Sleightholme, Seabrook, de Glanville, Hassell-Collins; Wilkinson, Fox; Tuima, Hinkley, Willis; Scott, Kpoku; Petch, Dolly, Adkins. A disposizione: Ma’asi, Owen, Bartlett, Coles, Capstick, Maunder, Vunipola Man., Reeves. All.: Bates.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Tarpini LPS