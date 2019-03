Napoli-Salisburgo, Europa League 2019: partenopei a caccia di un successo convincente per tenere in vita il sogno europeo

Grande attesa al “San Paolo” per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019 tra Napoli e Salisburgo, che si giocheranno domani sera la prima metà del doppio confronto valevole per un posto nei quarti di finale della seconda coppa europea per club. Per entrambe le compagini si tratta di una sfida spartiacque della stagione, con la possibilità di proseguire il proprio percorso europeo per sognare di alzare per la prima volta al cielo la coppa.

I partenopei ripongono ormai tutte le speranze di poter chiudere la stagione in maniera positiva su questa manifestazione, dopo essere stati eliminati dal Milan in Coppa Italia e con uno Scudetto ancora una volta sfumato in favore della Juventus, perciò la partita di domani sera rappresenta una vera e propria ultima chiamata per tenere ancora aperto l’ultimo obiettivo ancora raggiungibile. Il Napoli è in un buon periodo di forma dal punto di vista fisico e della qualità del gioco espresso, tuttavia la recente sconfitta casalinga con la Juventus potrebbe avere minato le sicurezze di una squadra molto brillante ma con carenza di personalità nei momenti più caldi delle partite e della stagione. Il palo colpito dal capitano Lorenzo Insigne sul rigore del possibile pareggio a pochi minuti dalla fine della sfida è la fotografia dell’annata dei campani e soprattutto del reparto offensivo, troppo impreciso sotto porta come possono testimoniare i 20 legni stagionali del Napoli.

Andato ormai in archivio il discorso campionato, la squadra allenata da Carlo Ancelotti si presenta al doppio confronto degli ottavi di finale con la consapevolezza di avere un gioco all’altezza delle big d’Europa (come dimostrato con Liverpool e PSG nella fase a gironi di Champions) e dunque con la concreta possibilità di andare fino in fondo all’Europa League. L’avversario di turno non è uno dei più temibili del lotto (considerata la presenza di Chelsea, Arsenal, Siviglia, Inter e Benfica) ma può riservare diverse insidie specialmente in una contesa di 180′.

Il Salisburgo, campione nazionale austriaco da cinque stagioni consecutive, ha cominciato la sua avventura in Europa League dalla fase a gironi (dopo la bruciante eliminazione dal play-off di Champions con la Stella Rossa di Belgrado) con un ruolino di marcia semplicemente perfetto. Sei vittorie in altrettante partite e primato assicurato nel gruppo B contro Lipsia, Rosenborg e Celtic, mentre ai sedicesimi di finale è arrivato un passaggio del turno abbastanza sofferto contro i belgi del Club Brugge, rimontati per 4-0 al ritorno dopo aver vinto tra le mura amiche per 2-1. Il primo posto in Campionato sembra ormai in cassaforte (+11 sul Linz), perciò la compagine austriaca proverà a ripetere lo strepitoso percorso intrapreso nella scorsa edizione di Europa League, in cui uscirono di scena in semifinale con il Marsiglia dopo aver eliminato nell’ordine Real Sociedad, Borussia Dortmund e Lazio.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton Ivanov Shutterstock.com