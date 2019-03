Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano perde in rimonta anche a Fehervar e ora la Top4 è sempre più distante

Prosegue il brutto momento dell’HCB Alto Adige Alperia, che cade anche in casa del Fehervar per 4-2, e ora la Top4 del Pick Round dei playoff della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019 si allontana sempre più. Bolzano, infatti, subisce la terza sconfitta consecutiva, e non riesce ad accorciare il gap nei confronti del Red Bull Salisburgo.

Il match odierno vedeva impegnata la formazione di Kai Suikkanen (che presentava diverse assenze di rilievo) a Székesfehérvár, in casa degli ungheresi di coach Hannu Jarvenpaa e, quanto meno nel primo tempo, aveva illuso i bianco-rossi. Vantaggio di Brace dopo 15:32 su assist di Nordlund, quindi raddoppio immediato al minuto 17:08 con Catenacci su assistenza di Deluca.

Dal secondo tempo, invece, cambia tutto. Il Fehervar riapre i conti al 21:10 con Vanttinen, e Bolzano inizia a soffrire. Il pareggio si materializza al minuto 35:37 con Lunttinen, prima di passare alla terza frazione, dove tutto si va a decidere.

La sfida rimane in bilico fino agli ultimi istanti. Quando lo “spettro” dei supplementari sembra materializzarsi, arriva il gol vittoria dei padroni di casa. Al minuto 57:38, infatti, ci pensa Harty a siglare il 3-2 che decide il match. Bolzano ci prova a porta vuota, ma è troppo tardi e il Fehervar segna anche il 4-2 con Stipsicz che manda in archivio la partita.

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL 2019

1 VIC 8 +22 27 2 G99 8 +3 20 3 KAC 8 +1 13 4 RBS 8 -8 11 5 HCB 8 -9 7 6 AVS 8 -9 6

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Bolzano Hockey Carola Semino