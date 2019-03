Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cade nettamente a Klagenfurt e ora la classifica si complica

Sesto turno del Pick Round, Platzierungsrunde della EBEL- Erste Bank Eishockey Liga 2019 con Bolzano che era di scena a Klagenfurt per dare continuità ai quattro punti conquistati nelle ultime due uscite con il 2-1 ottenuto proprio contro l’EC KAC che ha rappresentato il primo successo stagionale contro gli austriaci. Il bis, per la squadra di coach Kai Suikkanen, tuttavia, non è arrivato, dato che l’EC KAC ha vinto in casa con il punteggio di 5-2. Con questo ko gli altoatesini vengono ripresi in classifica al quarto posto dai Red Bull Salisburgo e rimettono in discussione il passaggio del turno diretto alla fase successiva.

Alla Stadthalle di Klagenfurt è andata immediatamente in scena la rivincita del match di domenica, ma il risultato è stato decisamente differente. Padroni di casa in avanti con Comrie dopo 25:05 ma Bolzano pareggia subito i conti con Insam dopo tre giri di lancette. Klagenfurt, tuttavia, non demorde e rimette il naso avanti in chiusura di seconda frazione, con Richter al 36:53. Gli austriaci non si accontentanto e in avvio di terzo tempo (al 45:07) vanno sul 3-1 grazie alla rete di Unterweger. Bolzano non molla e riapre i discorsi al 48:13 con Miceli, ma l’EC KAC è implacabile e, prima con Bischofberger al 57:31, quindi con Kozek al 59:13, chiude i conti sul 5-2 e manda i titoli di coda della sfida.

GLI ALTRI RISULTATI

Graz99ers – Vienna Capitals 3-4

Fehervar – Red Bull Salisburgo 2-3

CLASSIFICA PICK ROUND EBEL 20118-2019

1 VIC 6 +15 21 2 G99 6 +4 18 3 KAC 6 +3 11 4 HCB 6 -6 7 5 RBS 6 -9 7 6 AVS 6 -7 3

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bolzano Hockey Carola Semino