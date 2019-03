La stracittadina della Capitale sorride alla Lazio nell’anticipo serale della 26ma giornata della Serie A di calcio: Roma annichilita e battuta 3-0 sotto i colpi di Caicedo nel primo tempo, e di Immobile (rigore) e Cataldi nella ripresa. Gli uomini di Simone Inzaghi infliggono una dura lezione ai rivali di una vita, venendo premiati per la loro concretezza negli ultimi 20 metri. Più determinati i bianco-celesti in questo confronto. Sulla sponda giallo-rossa si deve incassare un ko significativo che costa caro anche nella classifica generale, fallendo l’aggancio ai primi quattro posti della graduatoria generale, valevoli per la Champions League.

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-ROMA 3-0

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Anton Ivanov / Shutterstock.com