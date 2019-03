Restano soltanto diciotto buche alla conclusione dell’Honda Classic 2019, torneo valido per il PGA Tour di golf in corso presso il PGA National (Champion) di Palm Beach Gardens, in Florida (Stati Uniti). Al comando della classifica provvisoria si è portato lo statunitense Wyndham Clark, che ha chiuso il proprio giro in 67 colpi per uno score complessivo di -7, realizzando sei birdie e tre bogey nella terza giornata. Il 25enne del Colorado, diventato professionista nel 2017, ha ottenuto diversi buoni piazzamenti in questa stagione e potrà provare domani a conquistare la prima vittoria in carriera sul massimo circuito americano.

Clark dovrà però guardarsi attentamente le spalle dato che la classifica è ancora molto corta. In seconda posizione, con un solo colpo di ritardo rispetto alla testa, si trova infatti un terzetto molto pericoloso composto dal figiano Vijai Singh (autore del miglior giro di giornata chiuso in 65), dal sudcoreano Kyoung-Hoon Lee e dallo statunitense Keith Mitchell. Subito dietro l’americano Rickie Fowler, in quinta posizione solitaria con lo score di -5 per il torneo e principale candidato al successo. Ancora perfettamente in corsa anche il gruppo di sei giocatori che si trova al sesto posto: ne fanno parte il venezuelano Jonatthan Vegas e gli statunitensi Michael Thompson, Roberto Castro, Adam Schenk, Ryan Armour e Brooks Koepka. Appena fuori dalla top10, con soli cinque colpi di ritardo dalla testa della classifica, anche lo spagnolo Sergio Garcia e l’australiano Matt Jones.

