Golf, PGA Tour 2019: Keith Mitchell non trema e conquista il The Honda Classic

Grazie ad un solido ultimo round Keith Mitchell agguanta la prima posizione della leaderboard conquistando il titolo del The Honda Classic (montepremi 6,8 milioni di dollari). L’americano chiude la kermesse del PGA Tour con un giro da -3, raggiungendo il punteggio complessivo di -9 (271 colpi), mostrando un buon feeling con il percorso par 70 del PGA National Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). Mitchell la spunta conservando un solo colpo di margine sui connazionali Brooks Koepka e Rickie Fowler, che con -8 chiudono appaiati in seconda posizione dopo averle provate tutte per forzare la gara alle buche di playoff.

Fuori dal podio con lo score di -7 gli statunitensi Ryan Palmer e Lucas Glover, mentre a -6 troviamo il figiano Vijav Singh. -5 e settima piazza per il sudcoreano Lee Kyoung-hoon e per l’americano Wyndham Clark. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -4 lo spagnolo Sergio Garcia e gli statunitensi Jim Furyk e Jason Kokrak.

Per Mitchell, 27enne di Chattanooga (Tennessee, Stati Uniti), il successo colto in Florida è il primo della sua giovane carriera da professionista.

Foto: Shutterstock/Mooinblack