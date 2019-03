Ginnastica, come sta Giorgia Villa dopo l’infortunio? Niente Trofeo di Jesolo: problemi a un dito ma c’è ottimismo

Giorgia Villa non ha potuto essere protagonista al Trofeo di Jesolo che si è svolto oggi pomeriggio, la Campionessa Olimpica giovanile doveva essere una delle grandi protagoniste al PalaArrex ma purtroppo un problema fisico dell’ultimo minuto le ha impedito di gareggiare nella Classicissima della Polvere di Magnesio. La bergamasca si è infatti procurata un infortunio al dito medio della mano destra arrivando scarsa sul doppio teso durante la prova podio di ieri, il dito oggi era molto gonfio e non aveva davvero senso rischiare di scendere in pedana per quella che in fondo era una semplice amichevole. A un mese dagli Europei di Stettino, in una stagione che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è preferito tenerla a riposo in maniera precauzionale anche se lei avrebbe voluto salire su qualche attrezzo da vera garista qual è.

Nelle prossime ore è previsto un controllo medico approfondito ma non dovrebbe essere nulla di grave, si parla di un recupero nel giro di qualche giorno e la dovremmo subito rivedere in palestra quantomeno per portare avanti il lavoro utilizzando gli arti inferiori. Prossima gara sabato 30 marzo, seconda tappa della Serie A al PalaKioene di Padova con vista sulla rassegna continentale.

Foto: Alessia Lunghi