Ginnastica artistica, “La Magia del Prossimo Volo”: il nuovo libro di Alessandra Pesce con la prefazione di Asia e Alice d’Amato

“La Magia del Prossimo Volo”, un nuovo libro tutto da gustare per gli appassionati di ginnastica artistica. Alessandra Pesce si è cimentata nuovamente con la scrittura dopo la sua prima opera “Sogna, Vola…piccola Farfalla” pubblicata nel 2014 da ERGA Edizioni e ora è di nuovo in tutte le librerie con la sua seconda opera dedicata nuovamente alla Polvere di Magnesio. L’autrice genovese ha deciso di rimettersi al lavoro a solo 22 anni dopo che il primo romanzo era giunto alla quinta ristampa: quella volta la prefazione era di Elisabetta Preziosa (ginnasta che ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012), ora a presentare il testo sono le gemelle Asia e Alice d’Amato.

Anche loro genovesi, le 16enni hanno nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020 e sono tra le grandi promesse del nostro movimento. Le Fate hanno riassunto così l’opera di Alessandra: “Leggendo i libri di Alessandra, abbiamo compreso come la vera passione non abbia né categorie, né livelli, né gerarchie, ma che debba essere semplicemente assecondata e nutrita. Per questo motivo vogliamo sostenere il messaggio di Ales­sandra, teso ad esaltare le qualità di uno sport così faticoso e a volte ingrato, ma che sa restituire grandi emozioni e soddisfazioni a chi lo pratica. Siamo con te, Alessandra! Seguendo il nostro progetto ambizioso che potrebbe con­durci fino alle Olimpiadi, nei momenti di sconforto terremo presenti la tua tenacia e la tua perseveranza. Vi invitiamo a leggere questo libro che narra episodi diverten­ti, descrive emozioni e riflessioni, componenti che costitu­iscono i ricordi di tutti gli atleti, comuni ragazzi che si sono fatti travolgere dal fascino della Ginnastica Artistica“.

Ma di cosa parla “La Magia del Prossimo Volo”? L’autrice ce lo racconta così: “La ginnastica artistica non è solo uno sport, è una scuola di vita. Insegna il rigore, il rispetto, l’umiltà e richiede tenacia, caparbietà e costanza. La palestra è il luogo in cui si vola e si cade, si cresce, si litiga e si ride con le compagne di squadra con le quali si condividono gare e allenamenti. Nelle pagine di questo libro racconto la mia storia, o meglio, la favola che la ginnastica artistica ha scritto per me, condita sempre dal valore dell’amicizia e della lealtà. Emerge la passione di una ragazza che non si fa fermare da imprevisti, infortuni e disavventure, ma insegue il sogno di tornare a “volare” ancora una volta“.

Alessandra Pesce è una ginnasta che pratica questo sport fin da quando aveva 2 anni ma nel 2013 tutto si interrompe perché viene operata d’urgenza a causa di una cisti ovarica ritorta. Ed è proprio in quel momento che inizia a raccontare le esperienze vissute in palestra, le gare, gli allenamenti e gli infortuni: nasce così “Sogna, Vola…Piccola Farfalla”. La ragazza riesce a ritornare in pedana ma ai Campionati Italiani di Pesaro si infortuna nuovamente, si dovrà sottoporre a tre interventi chirurgici ma la scrittura è sempre una fedele compagnaa: nasce “La Magia del Prossimo Volo” con la prefazione regalata da Asia e Alice. Entrambi i libri sono acquistabili in libreria o tramite Amazon.