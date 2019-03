Ginnastica artistica, Europei 2019: un mese alle gare, fissata la scadenza per le convocazioni. Quali saranno i quartetti?

Manca poco più di un mese agli Europei 2019 di ginnastica artistica che si disputeranno a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile. Entriamo nella fase calda di preparazione in vista del primo grande appuntamento internazionale della stagione, i vari Commissari Tecnici stanno osservando da vicino le ragazze e stanno già facendo le proprie valutazioni in vista delle convocazioni che avverranno nelle prossime settimane. Enrico Casella probabilmente ufficializzerà i nominativi dopo la seconda tappa della Serie A che andrà in scena sabato 30 marzo al PalaKioene di Padova ma non bisogna dimenticare la fantomatica scadenza delle “nominative registration”: entro quella data, infatti, tutti i DT devono indicare quali sono le quattro ragazze che parteciperanno alla rassegna continentale.

La scadenza è stata fissata per le ore 23.59 di mercoledì 13 marzo, dunque tra una settimana sapremo quali saranno le varie intenzioni e chi dovremmo vedere agli Europei. Ricordiamo che la competizione è riservata alle individualiste (quattro posti a disposizione per ogni Nazione) e che si disputeranno il concorso generale e le varie finali di specialità, l’Italia nutrirà delle importanti ambizioni ma molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Giorgia Villa dopo la frattura al dito medio della mano destra subita al recente Trofeo di Jesolo. Settimana prossima sapremo le convocate provvisorie ma poi i nomi potranno essere cambiati fino alla vigilia dell’evento.

Foto: Alessia Lunghi