F1, Mondiale 2019: la novità del punto bonus per il giro più veloce. Tutto il regolamento e come si assegna

Il Mondiale F1 2019 scatterà nel weekend del 15-17 marzo con il GP d’Australia, a Melbourne incomincia una stagione infinita caratterizzata da ben 21 gare e si preannuncia grande spettacolo. La lotta tra Mercedes e Ferrari sarà il tema principale del campionato, Sebastian Vettel cercherà di battere Lewis Hamilton ma attenzione al baldanzoso Charles Leclerc sulla Rossa e alla voglia di ribalta di Max Verstappen con la sua Red Bull. A pochi giorni dal rientro in pista, però, arriva una grande novità che sicuramente renderà ancora più vivi i Gran Premi: verrà assegnato un punto di bonus al pilota che siglerà il giro più veloce in gara.

Questa modifica al regolamento stravolge davvero tutte le carte in tavola e rischia di essere determinante nella corsa verso il titolo iridato, magari proprio questi punti aggiuntivi risulteranno decisivi per incoronare il Campione del Mondo. Scopriamo nel dettaglio come funziona l’assegnazione del punto bonus per il giro più veloce in gara nel corso del Mondiale 2019 di Formula Uno.

REGOLAMENTO PUNTO PER GIRO PIÙ VELOCE MONDIALE F1 2019:

– Al pilota che percorrerà il giro più veloce durante la gara verrà assegnato un punto bonus valido per la classifica generale.

– Il giro più veloce può essere ottenuto in qualsiasi momento della gara, dunque l’attenzione sui Gran Premi verrà mantenuta fino alla bandiera a scacchi.

– Il punto verrà assegnato solo se il pilota che realizzerà la tornata più rapida sarà tra i migliori 10 al traguardo. Questo è stato fatto per evitare che chi è fuori dalla top 10 monti gomme morbide nel finale per beffare la concorrenza, ovviamente il punto non verrà assegnato in caso di ritiri.

FOTOCATTAGNI