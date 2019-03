F1, Mondiale 2019: la Ferrari svetta nella classifica dei premi davanti alla Mercedes

Il Mondiale 2019 di F1 tra pochi giorni prenderà il via. Il 17 marzo è fissato infatti l’avvio della stagione nell’ormai consueta cornice dell’Albert Park a Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino atipico australiano le monoposto si confronteranno, andando a caccia dei primi punti pesanti dell’annata, e ci si aspetta il solito duello tra Ferrari e Mercedes.

Un confronto che però non si limita solo alla pista. Come ha rivelato il sito RaceFans, è già possibile stimare l’ammontare dei premi in denaro che riceveranno i team da Liberty Media nel corso del 2019. Secondo questa particolare graduatoria, è il Cavallino Rampante ad avere il primato nonostante il titolo iridato manchi dal 2007. La scuderia nostrana, stando alle cifre citate dal portale, dovrebbe beneficiare di 205 milioni di dollari, contro i 177 degli eterni rivali delle Frecce d’Argento, vincitori degli ultimi cinque Mondiali. In terza piazza troviamo la Red Bull a quota 152 milioni.

Ma come funziona l’attribuzione di questi premi? Si parte da una quota fissa di 35 milioni riservata a tutte le squadre. Soldi che saranno ricevuti anche dalla Racing Point, nonostante si parli di un team nato quest’anno sulle ceneri della Force India. Poi una seconda fonte di introito è dettata dai risultati nel Mondiale costruttori. Vi sono inoltre bonus che riguardano alcuni team nello specifico. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren potranno contare sul ‘constructors championship bonus’ che equivale a 41 milioni a testa alla Rossa e alla Stella a tre punte, 36 ai “bibitari” e 33 al team di Woking. Williams, Mercedes e Red Bull avranno ulteriori entrate: 10 milioni per il team di Grove e 35 ciascuno per le altre due squadre menzionate. Infine la scuderia di Maranello è l’unica ad incassare ulteriori 73 milioni di dollari essendo l’unico team presente da sempre in F1 e questo aspetto fa la vera differenza.

LA CLASSIFICA DEI PREMI RICEVUTI DALLE SCUDERIE DI F1

Ferrari: 205 milioni di $

Mercedes: 177 milioni di $

Red Bull: 152 milioni di $

McLaren: 100 milioni di $

Renault: 73 milioni di $

Haas: 70 milioni di $

Williams: 60 milioni di $

Racing Point: 59 milioni di $

Alfa Romeo Racing: 56 milioni di $

Toro Rosso: 52 milioni di $

