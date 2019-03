Motomondiale 2019, il numero di piloti per nazione. Italia in testa alla classifica, battuta la Spagna

Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di mezzo e pareggiano i conti nel torneo minore.

In MotoGP spiccano ovviamente Andrea Dovizioso e Valentino Rossi: il forlivese, dopo due secondi posti consecutivi, spera di poter lottare per il titolo iridato mentre il Dottore, a 40 anni compiuti, vuole essere ancora protagonista. Oltre alle due stelle figurano anche Danilo Petrucci (finalmente pilota ufficiale Ducati), Francesco Bagnaia con la Ducati dell’Alma Pramac, Andrea Iannone che si lancia nella nuova avventura in Aprilia, Franco Morbidelli con la Yamaha. La Spagna replica col Campione del Mondo Marc Marquez e con Jorge Lorenzo che formano il Dream Team della Honda, Maverick Vinales può essere un grande outsider con la Yamaha ma ci sono anche i due fratelli Espargarò, Joan Mir, Esteve Rabat e Alex Rins da tenere in considerazione con la Suzuki.

In Moto2 puntiamo in particolar modo su Luca Marini (fratello di Valentino Rossi) e su Nicolò Bulega dello SKY Racing Team ma ci sono anche Andrea Locatelli, Lorenzo Baldassarri, Fabio Di Giannantonio, Simone Corsi, Enea Bastianini, Stefano Manzi, Marco Bezzecchi. In Moto3, invece, riflettori puntati su Romano Fenati che torna dopo la squalifica e che punterà a un risultato di lusso proprio come gli altri italiani Dennis Foggia, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Lorenzo Dalla Porta, Riccardo Rossi. Di seguito la classifica delle Nazioni più rappresentate nel Motomondiale.

CLASSIFICA NAZIONI RAPPRESENTATE MOTOMONDIALE 2019:

NAZIONE MOTOGP MOTO2 MOTO3 TOTALE Italia 6 9 8 23 Spagna 8 6 8 22 Giappone 1 1 5 7 Gran Bretagna 1 2 2 5 Rep. Ceca 1 0 2 3 Germania 0 3 0 3 Sudafrica 0 2 1 3 Francia 2 0 0 2 Australia 1 1 0 2 Malesia 1 1 0 2 Svizzera 0 2 0 2 Portogallo 1 0 0 1 USA 0 1 0 1 Andorra 0 1 0 1 Indonesia 0 1 0 1 Thailandia 0 1 0 1 Paesi Bassi 0 1 0 1 Argentina 0 0 1 1 Turchia 0 0 1 1 Kazakhstan 0 0 1 1