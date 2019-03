MotoGP, GP Qatar 2019: domani le prove libere (8 febbraio). Programma, orari e tv

Venerdì 8 marzo si disputeranno le prove libere del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail incomincerà ufficialmente la stagione, la prima giornata del lungo weekend nel deserto è riservata ovviamente alle prove libere: i piloti avranno a disposizione tempo prezioso per prendere la giusta confidenza col tracciato e iniziare la messa a punto sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara. Si torna in pista dopo i Test invernali ma ovviamente i dati raccolti nelle precedenti settimane andranno messi alla prova in pista quando conterà davvero.

Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo della MotoGP ma lo spagnolo ha sempre faticato a Losail, vedremo come risponderà lo spagnolo in sella alla sua Honda. Andrea Dovizioso si presenta con grandi motivazioni e a bordo della sua Ducati proverà a fare la differenza, grande curiosità per capire il rendimento di Valentino Rossi sulla nuova Yamaha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP del Qatar 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sporto MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP QATAR 2019, PROVE LIBERE: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 8 MARZO:

11.50-12.30 Moto3, prove libere 1

12.45-13.25 Moto2, prove libere 1

13.40-14.25 MotoGP, prove libere 1

16.10-16.50 Moto3, prove libere 2

17.05-17.45 Moto2, prove libere 2

18.00-18.45 MotoGP, prove libere 2

GP QATAR 2019, PROVE LIBERE: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv su Sky MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdersi davvero nulla di tutte le prove libere.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com