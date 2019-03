F1, Max Verstappen: “Sono entusiasta del nuovo progetto con Honda. I test hanno dato esito positivo”

Max Verstappen e la Red Bull sono pronte a lanciare il guanto di sfida. La otto-giorni non consecutiva di test a Barcellona (Spagna) hanno promosso la RB15 e, al di là del problema al cambio nella giornata finale e dei “botti” del francese Pierre Gasly, la monoposto progettata dalla mente geniale di Adrian Newey ha colpito tutti per costanza e grande gestione degli pneumatici.

Inoltre, il connubio tra la vettura di Milton Keynes e il nuovo motore Honda sembra funzionare e questo ha suscitato l’entusiamo dell’olandese che non vede l’ora di scendere in pista a Melbourne (Australia), sede dell’esordio del Mondiale 2019 di F1 (15-17 marzo): “Sono solo molto entusiasta. E’ un nuovo progetto con Honda e cercare di capire tutto è molto importante. I test servono per prepararti nel miglior modo possibile per l’inizio della stagione, perché non c’è molto tempo una volta che comincia il campionato e bisogna adattarsi a tutto. C’è un feeling molto positivo nella squadra ed è anche bello avere delle nuove motivazioni per provare a fare bene“, le parole di Max (fonte: it.motorsport.com).

Spetterà ora alla pista esprimere il verdetto definitivo sulla bontà del pacchetto a disposizione di Verstappen che, rispetto al 2018, sembra aver compiuto anche uno step in termini di maturazione e convinzione di se stesso. I risultati della seconda parte della stagione scorsa rafforzano questa idea. Pertanto l’orange sarà tra gli osservati speciali e potrebbe inserirsi nella lotta tra Ferrari e Mercedes.

