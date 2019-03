F1, Lewis Hamilton: “Essere i più veloci qui ha poco senso. Ferrari è avanti ma io scommetto su me stesso”

Lewis Hamilton non si fascia la testa prima di essersela rotta e guarda avanti. Il cinque volte iridato in F1 non è troppo preoccupato dai grandi tempi della Ferrari in questi test a Barcellona (Spagna). Il britannico è conscio del fatto suo e di avere a disposizione un team che saprà portarlo all’esordio iridato a Melbourne (Australia), il 17 marzo, nelle migliori condizioni possibili.

La scuderia di Brackley sta lavorando alacremente. La vera e propria rivoluzione di questa seconda serie di prove in Catalogna è la rappresentazione dei grandi sforzi del team, che vuole dare a Lewis una monoposto vincente e capace di dominare la scena perché l’obiettivo è sempre il solito: vincere. Per questo Hamilton non guarda troppo al cronometro in questi giorni, ritenendo che dall’Australia si faranno i conti: “Essere i più veloci qui ha poco senso, non si vince nulla. Vogliamo essere i più forti sabato a Melbourne. Per ora la Ferrari è davanti, il gap che ci separa è di circa mezzo secondo ma so di avere un team fantastico. Non sarà una sfida tra noi e loro, ma almeno a tre. Dal quarto posto in poi stanno andando forte, sono molto vicini. Leclerc ha scommesso sulla Ferrari? Io non amo scommettere, ma se dovessi farlo punterei solo su me stesso. Per le gomme siamo tutti sulla stessa barca. Non ho nulla di positivo da dire, quindi meglio non dire nulla. Lo scorso anno erano ok, bastava riportassero le stesse e non l’hanno fatto. Anche i nomi, C1, C2 eccetera mi confondono” (fonte: Sky Sport), ha chiosato Lewis.

