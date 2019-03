F1, Pierre Gasly ammette: “I tempi della Ferrari erano inarrivabili per la Red Bull”

Non sono stati dei test facili per il francese Pierre Gasly, nuovo pilota della Red Bull nel Mondiale 2019 di F1. Le prove a Barcellona hanno riservato al transalpino due incidenti piuttosto importanti ed entrambi, probabilmente, causati da propri errori. Peccati forse di inesperienza per il pilota d’Oltralpe, nuovo compagno di squadra dell’olandese Max Verstappen.

Tuttavia Gasly ha potuto sfruttare una Red Bull Honda apparsa decisamente consistente e continua nelle prestazioni, di cui tutti si sono accorti. E’ anche vero, però, che a detta del diretto interessato la Ferrari resta il riferimento: “La Rossa è molto veloce e ha un buon passo, ma ci siamo concentrati su noi stessi e preoccupati poco degli altri. Abbiamo del potenziale e provato diverse cose, sappiamo di poter fare buone prestazioni, però c’è da lavorare perché le monoposto del Cavallino Rampante sembrano molto veloci. Preferisco non sbilanciarmi troppo perché non abbiamo ancora visto la Mercedes cosa sia in grado di fare. Hamilton, ad esempio, ha fatto un ottimo giro in 1’18″097 con le medie C2. La nostra vettura è buona, ma dobbiamo andare a prendere i migliori. Onestamente i tempi della Ferrari non erano alla nostra portata“, le parole sincere di Gasly (fonte: it.motorsport.com).

Un’altra testimonianza quindi che va a sottolineare le prestazioni della SF90 che, come disse nella precedente finestra di prove catalane il Team Principal Toto Wolff, può vantare un vantaggio di mezzo secondo su tutti. L’alfiere di Milton Keynes, poi, ha sottolineato le qualità della RB15: “In generale penso che il nostro pacchetto sia buono fra telaio, motore e tutto il resto. Il salto in avanti c’è stato, l’affidabilità è buona in generale e i risultati ci sono stati. Dobbiamo solo capire come massimizzare il tutto, al momento non siamo i favoriti, ma per Melbourne cercheremo di fare il meglio possibile“.

