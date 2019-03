F1, Test Barcellona 2019: si ferma ancora la Ferrari di Sebastian Vettel. Problema elettrico per il tedesco

Gioie e dolori per la Ferrari nei Test di F1 2019 a Barcellona. La SF90 si sta rivelando una macchina veloce sia sul giro secco sia sulla lunga durata, palesando tuttavia qualche piccolo problemino di affidabilità. Dopo l’incidente in cui è incappato martedì Sebastian Vettel a causa della rottura del cerchione sinistro, ieri era toccato a Charles Leclerc fermarsi per un inconveniente allo scarico proprio in chiusura di sessione.

Quest’oggi, per la precisione alle 15.30, la Ferrari è nuovamente rimasta ferma in pista. Vettel stava effettuando una simulazione di gara con tempi eccellenti e costanti, sempre tra l’1’21” e l’1’22”. Tutto sembrava procedere per il meglio, soprattutto dopo una mattinata altrettanto convincente, dove aveva stampato il miglior crono assoluto in 1’16″221, oltre tre decimi meglio rispetto alla Mercedes di Valtteri Bottas. Il pilota tedesco, tuttavia, è rimasto appiedato alla curva 3 ed è servito il carroattrezzi per riportare la vettura ai box.

Update: Sebastian Vettel's Ferrari has stopped at turn 3 Rumor: They probably trying run till no fuel test.#F1Testing #F1 pic.twitter.com/03ApTT6mZ2 — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) March 1, 2019

Attualmente non è ancora stata resa nota la causa dello stop. Si vocifera di un possibile problema di pescaggio di benzina: se ne saprà di più nelle prossime ore. Vettel ha addirittura aiutato gli addetti della pista a coprire la Ferrari con un telo, di modo che le avversarie non potessero carpirne i segreti…

Sebastian Vettel helping Marshalls to cover his car As soon as possible because Mercedes spy was trying to take pictures of Ferrari. Good guy Seb thinks fast 😉#F1Testing #Seb5 #F1 pic.twitter.com/pOg1mAm3dI — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) March 1, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

Come ha riportato il sito Autosport.com la Ferrari ha comunicato che il problema che ha appiedato Sebastian Vettel è di origine elettrica. Non sembra trattarsi di niente di particolarmente preoccupante a quanto trapela (anche perchè si è manifestato al termine della simulazione di passo gara) ma la sessione della Rossa si può definire completata. A questo punto la SF90 tornerà in scena a Melbourne per il via della stagione.

