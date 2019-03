F1, la Ferrari correrà in Australia con il logo dei 90 anni di vita della Scuderia sulla vettura

La Ferrari esordirà in Australia con in bella vista il logo dei 90 anni della Scuderia di Maranello, che prenderà il posto di Mission Winnow, marchio della Philip Morris. Il logo verrà riprodotto in altre tre punti della vettura, ovvero cofano motore ed ali anteriore e posteriore. Il logo sarà ben visibile anche sull’abbigliamento di piloti, ingegneri e meccanici.

Questo sarà uno dei tanti modi che il Cavallino Rampante ha ideato per celebrare questo importante anniversario: tante iniziative si susseguiranno nel corso della stagione, con il principale evento che si terrà nel Museo della Ferrari con una mostra che racconterà la storia della Scuderia.

L’ANNUNCIO DELLA FERRARI

