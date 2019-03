F1, GP Australia Melbourne 2019: si parte fra una settimana. Programma, orari e tv del week-end, come vederlo in chiaro

Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà ufficialmente la stagione, sul circuito semi-cittadino dell’Albert Park si accenderanno finalmente i motori dopo il lungo inverno: dopo i Test delle ultime settimane si inizierà a fare davvero sul serio, in palio i primi punti di una stagione che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente.

Nella terra dei canguri sapremo davvero quali sono le reali forze in campo. Sebastian Vettel al volante della Ferrari vuole subito fare saltare il banco, la Rossa si è dimostrata altamente performante nelle prove effettuate a Barcellona e punta al successo ma il tedesco se la dovrà vedere direttamente con Lewis Hamilton, il Campione del Mondo che a bordo della Mercedes parte sempre con tutti i favori del pronostico. Vedremo come si comporterà Charles Leclerc al suo primo Gran Premio con la scuderia di Maranello, Max Verstappen proverà a essere un incomodo con la Red Bull, Valtteri Bottas non vuole essere semplicemente la seconda guida delle Frecce d’Argento.

Il GP d’Australia terrà a battesimo anche la novità del punto di bonus che verrà assegnato per il giro più veloce in gara. Il format del weekend è il consueto: due turni di prove libere il venerdì (90 minuti ciascuno), prove libere 3 e qualifiche il sabato, domenica ovviamente la gara sulla distanza dei 58 giri (307,574 km).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 15 MARZO:

02.00-03.30 Prove libere 1

06.00-07.30 Prove libere 2

SABATO 16 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

DOMENICA 17 MARZO:

06.10 Gara

GP AUSTRALIA F1 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Australia 2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8. Il palinsesto dettagliato verrà comunicato nei prossimi giorni.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI