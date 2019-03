MotoGP, GP Qatar 2019: Maverick Vinales dopo la pole vuole la vittoria, ma Honda e Ducati saranno della partita

Cosa dobbiamo attenderci dal Gran Premio del Qatar della MotoGP? La prima gara del campionato 2019 si annuncia quanto mai interessante, e non certo perché si correrà sotto la luce dei riflettori. A Losail si annuncia una corsa decisamente imprevedibile, con numerose variabili e piloti che potranno dire la loro.

Tra questi, ovviamente, il poleman di ieri, ovvero Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha sta confermando quanto di buono messo in pista nel corso dei test pre-stagionali. La nuova M1 gli piace e, finalmente, il classe 1995 può spingerla come vorrebbe. A livello di passo gara, tuttavia, la moto di Iwata non sembra ancora pronta per competere con le rivali, ma l’ex Suzuki vuole assolutamente mettersi alle spalle gli ultimi due anni avari di soddisfazioni. Condizione ottimale per il catalano, pessima, invece, per il suo compagno di box Valentino Rossi. Il “Dottore”, infatti, scatterà solamente dalla quinta fila, in 14esima posizione, con una moto che proprio non riesce a digerire. A livello di gomme e grip le difficoltà non mancano e per il nove volte iridato si annuncia un GP del Qatar per niente semplice, anche se il ritmo messo in mostra anche nella FP3 non è male.

Sarà ancora una volta un duello tra Honda e Ducati? Probabile. La casa giapponese ha messo nelle mani di Marc Marquez una nuova moto eccellente, con un motore potenziato che sta già facendo la differenza. Il passo gara dello spagnolo è eccellente, e la terza posizione in griglia gli regala buone chance per disputare una gara d’attacco. Anche nel suo caso, il compagno di scuderia si lecca le ferite. Per Jorge Lorenzo, infatti, le due cadute di ieri tra FP3 e Q1 hanno lasciato i segni su un fisico già provato, e per il maiorchino sarà impossibile, o quasi, cullare sogni di gloria.

Non rimane che la Ducati, quindi, ad opporsi a Marc Marquez? Andrea Dovizioso parte davanti al campione del mondo in carica, con un millesimo di vantaggio, ma la GP19 è meno dominante a Losail rispetto alle sue edizioni precedenti. Sia il romagnolo, sia Danilo Petrucci (settimo in griglia) non riescono a fare la differenza con negli scorsi anni con la moto di Borgo Panigale. Il ritmo gara è buono, senza dubbio, ma per vincere servirà una giornata perfetta.

Un auspicio non da poco su un circuito come Losail. Incastonato nel deserto, con la grande umidità delle ore 20.00 locali e un vento che, spesso, ci metto lo zampino. Cadute ed errori saranno all’ordine del giorno, come i problemi a livello di grip e gomme. Sarà una gara assolutamente vibrante e ricca di colpi di scena. Inizia il Mondiale 2019 della MotoGP! Buon divertimento!

Foto: Maverick Vinales Hafiz Johari / Shutterstock.com