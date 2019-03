F1, Albo d’oro Mondiale piloti e costruttori: la Ferrari svetta in entrambe le classifiche. Il team più vincente di sempre

1950, Gran Premio di Gran Bretagna: è da qui che tutto ha avuto inizio. Il Circus della Formula Uno ha aperto le sue porte 69 anni fa e ci si ripresenta per una nuova stagione densa di emozione. Parlare di F1 porta automaticamente a parlare di Ferrari, la scuderia che più di ogni altra rappresenta l’essenza stessa della massima categoria dell’automobilismo. Il debutto del Cavallino Rampante fu nel GP di Monaco del 1950, quando Alberto Ascari giunse secondo. Lo stesso Ascari portò il primo titolo a Maranello nel 1952. Ne sono stati totalizzati 15 nella classifica riservata ai piloti e 16 in quella costruttori, facendo della Ferrari la squadra più vincente della storia della F1.

970 gare, 236 vittorie, 219 pole position, 565 podi, 8054.5 punti, 247 giri veloci, 111384 giri e 83 doppiette: questi i numeri gloriosi della Rossa, che si aspetta in questo 2019 di aggiornare. Il titolo iridato manca da 12 anni nella classifica dei piloti e da 11 in quella dei costruttori. Pertanto, l’obiettivo di Mattia Binotto e dei suoi uomini è proprio quello di porre fine all’egemonia Mercedes e far sì che il team nostrano possa essere ancora solo in vetta nella particolare graduatoria riservata a chi ha vinto il maggior numero di titoli mondiali costruttori consecutivi (6). Le Frecce d’Argento sono a quota 5 e sono una minaccia concreta. Non resta quindi che aspettare l’esito del nuovo campionato.

ALBO D’ORO MONDIALE PILOTI

Anno Pilota Squadra Pole Vitt. Podi G.V. Punti Conquista Margine Su 1950 Nino Farina Alfa Romeo 2 3 3 3 30 Gara 7 di 7 3 Juan Manuel Fangio 1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 4 3[3] 5 5 31 Gara 8 di 8 6 Alberto Ascari 1952 Alberto Ascari Ferrari 5 6 6 6 36 Gara 6 di 8 12 Nino Farina 1953 Alberto Ascari Ferrari 6 5 5 4 34,5 Gara 8 di 9 6,5 Juan Manuel Fangio 1954 Juan Manuel Fangio Maserati

Daimler Benz AG[4] 5 6 7 3 42 Gara 8 di 9 16,86 José Froilán González 1955 Juan Manuel Fangio Daimler Benz AG 3 4 5 3 40 Gara 6 di 7 17 Stirling Moss 1956 Juan Manuel Fangio Ferrari-Lancia 6 3[5] 5 [6] 4 30 Gara 8 di 8 3 Stirling Moss 1957 Juan Manuel Fangio Maserati 4 4 6 2 40 Gara 6 di 8 15 Stirling Moss 1958 Mike Hawthorn Ferrari 4 1 7 5 42 Gara 11 di 11 1 Stirling Moss 1959 Jack Brabham Cooper 1 2 5 1 31 Gara 9 di 9 4 Tony Brooks 1960 Jack Brabham Cooper 3 5 5 3 43 Gara 8 di 10 9 Bruce McLaren 1961 Phil Hill Ferrari 5 2 6 2 34 Gara 7[7] di 8 1 Wolfgang von Trips 1962 Graham Hill BRM 1 4 6 3 42 Gara 9 di 9 12 Jim Clark 1963 Jim Clark Lotus 7 7 9 6 54 Gara 7 di 10 25 Graham Hill,

Richie Ginther 1964 John Surtees[8] Ferrari 2 2 6 2 40 Gara 10 di 10 1[9] Graham Hill 1965 Jim Clark Lotus 6 6 6 6 54 Gara 7 di 10 14 Graham Hill 1966 Jack Brabham Brabham 3 4 5 1 42 Gara 7 di 9 14 John Surtees 1967 Denny Hulme Brabham 0 2 8 2 51 Gara 11 di 11 5 Jack Brabham 1968 Graham Hill Lotus 2 3 6 0 48 Gara 12 di 12 12 Jackie Stewart 1969 Jackie Stewart Matra 2 6 7 5 63 Gara 8 di 11 26 Jacky Ickx 1970 Jochen Rindt Lotus 3 5 5 1 45 Gara 12[10] di 13 5 Jacky Ickx 1971 Jackie Stewart Tyrrell 6 6 7 3 62 Gara 8 di 11 29 Ronnie Peterson 1972 Emerson Fittipaldi Lotus 3 5 8 0 61 Gara 10 di 12 16 Jackie Stewart 1973 Jackie Stewart Tyrrell 3 5 8 1 71 Gara 13 di 15 16 Emerson Fittipaldi 1974 Emerson Fittipaldi McLaren 2 3 7 0 55 Gara 15 di 15 3 Clay Regazzoni 1975 Niki Lauda Ferrari 9 5 8 2 64,5 Gara 13 di 14 19,5 Emerson Fittipaldi 1976 James Hunt McLaren 8 6 8 2 69 Gara 16 di 16 1 Niki Lauda 1977 Niki Lauda Ferrari 2 3 10 3 72 Gara 15 di 17 17 Jody Scheckter 1978 Mario Andretti Lotus 8 6 7 3 64 Gara 14[11] di 16 13 Ronnie Peterson 1979 Jody Scheckter Ferrari 1 3 6 0 51 Gara 13 di 15 4 Gilles Villeneuve 1980 Alan Jones Williams 3 5 10 5 67 Gara 13 di 14 13 Nelson Piquet 1981 Nelson Piquet Brabham 4 3 7 1 50 Gara 15 di 15 1 Carlos Reutemann 1982 Keke Rosberg Williams 1 1 6 0 44 Gara 16 di 16 5 Didier Pironi,

John Watson 1983 Nelson Piquet Brabham 1 3 8 4 59 Gara 15 di 15 2 Alain Prost 1984 Niki Lauda McLaren 0 5 9 5 72 Gara 16 di 16 0,5 Alain Prost 1985 Alain Prost McLaren 2 5 11 5 73 Gara 14 di 16 20 Michele Alboreto 1986 Alain Prost McLaren 1 4 11 2 72 Gara 16 di 16 2 Nigel Mansell 1987 Nelson Piquet Williams 4 3 11 4 73 Gara 15 di 16 12 Nigel Mansell 1988 Ayrton Senna McLaren 13 8 11 3 90 Gara 15 di 16 3[9] Alain Prost 1989 Alain Prost McLaren 2 4 11 5 76 Gara 15[12] di 16 16 Ayrton Senna 1990 Ayrton Senna McLaren 10 6 11 2 78 Gara 15 di 16 7 Alain Prost 1991 Ayrton Senna McLaren 8 7 12 2 96 Gara 15 di 16 24 Nigel Mansell 1992 Nigel Mansell Williams 14 9 12 8 108 Gara 11 di 16 52 Riccardo Patrese 1993 Alain Prost Williams 13 7 12 6 99 Gara 14 di 16 26 Ayrton Senna 1994 Michael Schumacher Benetton 6 8 10 8 92 Gara 16 di 16 1 Damon Hill 1995 Michael Schumacher Benetton 4 9 11 8 102 Gara 15 di 17 33 Damon Hill 1996 Damon Hill[13] Williams 9 8 10 5 97 Gara 16 di 16 19 Jacques Villeneuve 1997 Jacques Villeneuve Williams 10 7 8 3 81 Gara 17 di 17 39 Heinz-Harald Frentzen[14] 1998 Mika Häkkinen McLaren 9 8 11 6 100 Gara 16 di 16 14 Michael Schumacher 1999 Mika Häkkinen McLaren 11 5 10 6 76 Gara 16 di 16 2 Eddie Irvine 2000 Michael Schumacher Ferrari 9 9 12 2 108 Gara 16 di 17 19 Mika Häkkinen 2001 Michael Schumacher Ferrari 11 9 14 3 123 Gara 13 di 17 58 David Coulthard 2002 Michael Schumacher Ferrari 7 11 17 7 144 Gara 11 di 17 67 Rubens Barrichello 2003 Michael Schumacher Ferrari 5 6 8 5 93 Gara 16 di 16 2 Kimi Räikkönen 2004 Michael Schumacher Ferrari 8 13 15 10 148 Gara 14 di 18 34 Rubens Barrichello 2005 Fernando Alonso Renault 6 7 15 2 133 Gara 17 di 19 21 Kimi Räikkönen 2006 Fernando Alonso Renault 6 7 14 5 134 Gara 18 di 18 13 Michael Schumacher 2007 Kimi Räikkönen Ferrari 3 6 12 6 110 Gara 17 di 17 1 Lewis Hamilton,

Fernando Alonso 2008 Lewis Hamilton McLaren 7 5 10 1 98 Gara 18 di 18 1 Felipe Massa 2009 Jenson Button Brawn 4 6 9 2 95 Gara 16 di 17 11 Sebastian Vettel 2010 Sebastian Vettel Red Bull 10 5 10 3 256 Gara 19 di 19 4 Fernando Alonso 2011 Sebastian Vettel Red Bull 15 11 17 3 392 Gara 15 di 19 122 Jenson Button 2012 Sebastian Vettel Red Bull 6 5 10 6 281 Gara 20 di 20 3 Fernando Alonso 2013 Sebastian Vettel Red Bull 9 13 16 7 397 Gara 16 di 19 155 Fernando Alonso 2014 Lewis Hamilton Mercedes 7 11 16 7 384 Gara 19 di 19 67 Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton Mercedes 11 10 17 8 381 Gara 16 di 19 59 Nico Rosberg 2016 Nico Rosberg Mercedes 8 9 16 6 385 Gara 21 di 21 5 Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Mercedes 11 9 13 7 363 Gara 18 di 20 46 Sebastian Vettel 2018 Lewis Hamilton Mercedes 11 11 17 3 408 Gara 19 di 21 88 Sebastian Vettel

ALBO D’ORO MONDIALE COSTRUTTORI

Costruttore Totale Stagioni Ferrari 16 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000,

2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 Williams 9 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 McLaren 8 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 Lotus 7 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 Mercedes 5 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Red Bull 4 2010, 2011, 2012, 2013 Cooper 2 1959, 1960 Brabham 1966, 1967 Renault 2005, 2006 Vanwall 1 1958 BRM 1962 Matra 1969 Tyrrell 1971 Benetton 1995 Brawn 2009

