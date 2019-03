F1, Charles Leclerc: “Sarà una gara molto speciale per me, il debutto con la Ferrari a Melbourne”

Tutto pronto per l’inizio del Mondiale di F1: domenica l’esordio stagionale, come di consueto in quel di Melbourne (Australia). Sarà il debutto vestito di Rosso per Charles Leclerc: il pilota monegasco inizierà ufficialmente la sua avventura in Ferrari.

Queste le sue parole, come riportate da Marca, alla vigilia del week-end australiano: “Ovviamente questa sarà una gara molto speciale per me perché sarà il mio debutto con la Ferrari e ciò renderà questo GP d’Australia unico. Ho bei ricordi di Melbourne, perché all’Albert Park è arrivato il mio debutto in Formula 1 l’anno scorso. Sono soddisfatto del modo in cui sono andati i test e non vedo l’ora di andare là fuori perché è un week-end di gara in cui abbiamo bisogno di raccogliere le ricompense per tutto il lavoro dell’inverno, provando ad ottenere un buon risultato. La pista è insolita, perché è un circuito urbano, ma con le caratteristiche di una pista classica, con ampie zone di fuga e velocità elevate. E l’atmosfera è molto bella”.

