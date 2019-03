F1, Mondiale 2019: le squadre partecipanti. La Toro Rosso: piloti, palmares, punti di forza e aspetti da migliorare

SCUDERIA TORO ROSSO – HONDA

Piloti:

1) Daniil Kvyat nato a Ufa (RUS) il 26 aprile 1994. Gran Premi disputati: 74, con 2 podi tra Toro Rosso e Red Bull. Giri veloci: 1. Punti conquistati: 133. Il pilota russo è chiamato alla grande riscossa, dopo una prima parte di carriera che lo aveva visto scivolare, in pochi mesi, dalla Red Bull alla Toro Rosso, fino all’appiedamento. Dopo un avvio interessante, Kvyat sembrava avere chiuso definitivamente la sua esperienza nella Formula Uno, divenendo addirittura il terzo pilota Ferrari. In questo 2019, come detto, è arrivata la grande chance, che non dovrà fallire.

2) Alexander Albon nato a Londra (GBR) ma con la cittadinanza thailandese, il 23 marzo 1996. È all’esordio assoluto in Formula Uno dopo il terzo posto conquistato nel Mondiale di Formula 2 della scorsa stagione, nella quale ha centrato anche 4 successi.

Nome della macchina: STR14, 14esima della storia della scuderia di Faenza, è stata progettata da James Key e Jody Ellington. Presenta un telaio monoscocca in fibra di carbonio, cambio sequenziale a 8 rapporti e la Power Unit Honda RA619H, V6 da 1.6 turbo (cilindrata 1600 centimetri cubici). Lunga 5.1 metri, larga 2, alta 0.950, peso di 743 chilogrammi.

Titoli Mondiali piloti: 0

Titoli Mondiali costruttori: 0

Punti di forza: la nuova vettura ha messo in mostra una interessante solidità con il motore Honda edizione 2019 e anche ottime prestazioni nel giro secco, ma con scarsa quantità di benzina.