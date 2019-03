eSports, LoL: Neeko di nuovo pericolosa? Broken Blade ci mostra le sue potenzialità durante la LCS!

Neeko, il camaleonte curioso ha fatto un inaspettato ritorno. Il mago rilasciato per la corsia centrale è stato un vero tormento per la community. Dopo il nerf alla sua Q e alla R è uscita di scena per la gioia di molti. Ora però il top laner dei TSM Broken Blade l’ha sfoderata durante una partita della LCS, mostrando di cosa è attualmente capace questo campione.

Nell’ultima giornata di LCS si è tenuta la partita tra TSM e Cloud9. Questa partita, vinta poi dai Cloud9 è stata molto interessante, grazie alla selezione di un campione che ha fatto la sua prima comparsa nella competizione americana. Il top laner dei TSM, Broken Blade, ha deciso di stupire tutti selezionando Neeko. La mossa è stata attuata per contrastare l’Aatrox di Licorice e non è andata affatto male.

Il pick, sotto il controllo di un giocatore esperto come Broken Blade ha mostrato le sue potenzialità in diverse fasi della partita. L’early game sebbene non sia stato eccellente, per via delle limitazioni che proprio questo campione possiede è stato ben gestito. La passiva della W è stata uno dei punti di forza di questa fase di corsia, in quanto gli ha permesso di dar fastidio molte volte a Licorice, sfuggendo così alle sue combo grazie anche alla velocità di movimento guadagnata.

Successivamente la sua suprema non è stata molto efficiente in corsia. Una lacuna colmata però sia dalla combo formata dalla E e dalla Q con il quale ha potuto tenere lontano Licorice dall’ondata di minion, sia dall’eccellente mid game. In questa fase Neekoha trovato il suo picco di forza, ma qualcosa ha fatto si che non risultasse così efficacie ai fini di un teamfight, nonostante la sua Rfacesse pensare il contrario.

La prestazione di Broken Blade non è quindi bastata per fare sbocciare il campione che nella patch 9.5 (qui trovate il nostro pezzo con i nerf e buff annunciati) riceverà un buff, grazie al quale speriamo possa un giorno tornare sul grande palco della LCS.

Foto: LUQMAN ABU HASSAN / Shutterstock.com