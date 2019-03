Eintracht Francoforte-Inter, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 7 marzo (ore 18.55) si gioca Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati in Germania dove cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione in vista del match di ritorno in programma settimana prossima a San Siro. L’Inter, che al turno precedente si era sbarazzata del Rapid Vienna con una facilità estrema, sarà chiamata a un impegno particolarmente difficile contro la compagine tedesca che attualmente occupa il quinto posto in Bundesliga e che ha tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo.

Gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla pesantissima sconfitta sul campo del Cagliari e devono assolutamente rialzare la testa in un momento della stagione molto particolare, sono stati sorpassati dal Milan in classifica generale e sono scivolati al quarto posto in campionato. Questa sera non sono ammessi errori, bisognerà disputare una partita di grande sostanza se davvero si vuole andare lontano nella seconda competizione continentale per importanza, il caso Icardi tiene ancora banco e lo spogliatoio non è al top ma servirà ricompattarsi per fare la differenza contro gli agguerriti padroni di cassa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 7 MARZO:

18.55 Eintracht Francoforte-Inter

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, gratis e in chiaro.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com