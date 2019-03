Napoli-Salisburgo, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi, giovedì 7 marzo 2019, il Napoli di Carlo Ancelotti sfiderà al San Paolo il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019. La partita sarà trasmessa in tv e streaming, gratis ed in chiaro, su TV8.

Reduci dall’amara sconfitta in campionato contro la Juventus all’ombra del Vesuvio, i partenopei si presentano ai nastri di partenza della competizione continentale, con la voglia dimostrare il proprio valore e puntare a centrare il bersaglio grosso. Visti i 16 punti di distacco dalla Vecchia Signora in Serie A, l’Europa League è senza se e senza ma l’obiettivo stagionale e il desiderio di arrivare fino in fondo è particolarmente spiccato.

Non sarà però una sfida facile. Il Salisburgo l’anno passato ha raggiunto le semifinali dopo aver superato la Lazio nei quarti di finale, al termine di un confronto davvero appassionante: ko (4-2) all’Olimpico, la squadra di Marco Rose seppe ribaltare lo score grazie ad un incredibile 4-1 casalingo. Per questo motivo gli uomini di Ancelotti non potranno permettersi distrazioni. Attualmente il Salisburgo è in testa alla classifica del campionato austriaco, nel quale vanta 11 punti di vantaggio sulla seconda (LASK).

PROGRAMMA NAPOLI-SALISBURGO, ANDATA OTTAVI EUROPA LEAGUE 2019

Napoli-Salisburgo si giocherà giovedì 7 marzo alle ore 21.00 e sarà visibile in tv gratis ed in chiaro su TV8. Inoltre sarà possibile assistere alla sfida anche in streaming sul sito TV8.it. Per gli abbonati a Sky, la partita andrà in onda invece su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno (canale 372) su Digitale Terrestre.

GIOVEDI’ 7 MARZO

Ore 21.00, Napoli-Salisburgo

Diretta tv: Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno (canale 372) su Digitale Terrestre

Diretta streaming: Tv8.it e SKYGO

