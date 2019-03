Tennis, WTA Indian Wells 2019: Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele

Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con un solo break di ritardo, Errani è costretta a chiamare il medical time out. Alla ripresa l’azzurra va 2-4, ma l’elvetica è maggiormente in palla e trova un secondo break nell’ottavo game chiudendo 6-2 in 34 minuti.

La seconda partita si apre come la prima, e cioè con Errani che perde la battuta nel secondo game. Spalle al muro, l’azzurra si desta dal torpore ed inanella tre giochi, dei quali due vinti in risposta. Nel sesto game Errani però concede il controbreak e così si ritorna in parità sul 3-3. L’azzurra si riporta in vantaggio trovando un nuovo break nel settimo gioco e poi conferma lo strappo salendo sul 5-3. Quando nel decimo gioco va a servire per il set, Errani al massimo arriva a due punti dalla partita, poi dal 30-0 subisce quattro punti di fila ed il conseguente controbreak. Si va al tie break dove fino al 3-3 l’equilibrio regna sovrano, poi l’elvetica, avanti 5-4, vince entrambi i punti alla risposta e chiude 7-4 dopo 66 minuti di gioco.

